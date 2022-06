Kredit BCA untuk Sektor Berkelanjutan Capai Rp 161,6 Triliun

Tangerang Selatan, Beritasatu.com - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) terus berkomitmen untuk meningkatkan inisiatif yang berkaitan dengan pilar-pilar environmental, social and governance (ESG) dalam upaya perwujudan sustainable development goals (SDG’s) dan usaha berbasis ekonomi hijau. Salah satu inisiatifnya adalah melalui penyaluran kredit untuk sektor-sektor berkelanjutan.

EVP Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menuturkan, per Maret 2022, total sustainable finance portofolio BCA mencapai Rp 161,6 triliun atau tumbuh secara year-on-year sebesar 25,6%. Angka ini mengambil porsi sekitar 25% dari total portofolio BCA.

“Ke mana kami mengalokasikan pembiayaan tersebut? Ada yang ke natural resources and sustainable land use, lalu ke eco-friendly transportation, eco-efficient product, renewable energy, sustainable water and waste water management, energy efficiency, hingga environmentally friendly building,” ungkap Hera dalam acara media tour green building BCA, di BSD, Tangerang Selatan, Kamis (16/6/2022).

Selain di pembiayaan, lanjut Hera, inisiatif lainnya yang dilakukan BCA untuk mendukung pembangunan berkelanjutan antara lain financial to green sectors dengan bunga spesial 7,75%, kredit multiguna usaha dengan rate yang terjangkau sebesar 3,65%, hingga program-program khusus untuk mendukung nasabah BCA di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Di BCA sendiri, dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, BCA memprioritaskan sembilan goal yaitu good health and well-being, quality education, gender equality, affordable and clean energy, decent work and economic growth, climate action, reduce inequalities, peace justice and strong institutions, serta industry innovation and infrastructure.

"Sederhananya, kami membuat menjadi tiga pilar utama, yaitu perbankan berkelanjutan, budaya berkelanjutan, dan berkarya memberi nilai,” kata Hera.

Komisaris BCA yang juga pengamat ekonomi Cyrillus Harinowo menambahkan, pembangunan berkelanjutan merupakan tugas seluruh korporasi dan organisasi, tidak terkecuali bagi industri perbankan. BCA sebagai bagian dari perbankan nasional telah selayaknya mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau.

"Pembangunan ini sudah merupakan panggilan bersama yang penting bagi keberlangsungan bumi, untuk masa depan lebih baik generasi mendatang,” kata Cyrillus Harinowo.

