Start-up E-Commerce Solution Desty Raih Pendanaan dari Square Peg

Jakarta, Beritasatu.com - Desty, startup asal Indonesia yang membangun full stack e-commerce solution untuk merchant, mengumumkan penggalangan dana putaran baru yang dipimpin oleh Square Peg. Ini merupakan tambahan dana yang telah didapatkan dari berbagai investor berbasis di Pan Asia tahun lalu, yaitu East Ventures, Jungle Ventures, 5Y Capital dan beberapa angel investor lainnya.

Square Peg adalah perusahaan investasi teknologi global yang mengelola dana lebih dari US$ 1 miliar dan telah secara aktif menyebarkan lebih dari US$ 200 juta di Asia Tenggara ke perusahaan-perusahaan seperti PropertyGuru, FinAccel, Pluang, dan Doctor Anywhere selama beberapa tahun terakhir. Square Peg juga beroperasi di Australia dan Israel, dan menyertakan Canva, Airwallex, dan Fiverr dalam portofolionya.

Desty menyediakan seperangkat alat digital yang membantu para merchant, mulai dari online seller hingga pengusaha bisnis F&B untuk mengoperasikan bisnis mereka melalui platform terpadu. Mereka memimpin di pasar Indonesia yang menjangkau hampir 1 juta pengguna dengan pertumbuhan tahunan 33x lipat. Selama setahun terakhir, Desty telah meningkatkan beberapa alat pemberdayaan pedagang dan infrastruktur teknologi eksklusif untuk menawarkan solusi full stack e-commerce yakni Link-in-Bio (desty.page), Pembuat Toko Online (desty.store), sistem Menu Pemesanan Digital (desty.menu) dan dasbor Omni Channel (desty.omni). Desty berencana memanfaatkan pendanaan barunya untuk mengoptimalkan produk, ekspansi tim, dan akuisisi pengguna.

“Kami sangat senang Square Peg mendukung kami dengan pengalaman luas mereka berinvestasi dalam model bisnis yang sebanding di seluruh dunia. Indonesia memiliki ekonomi digital yang sangat unik dengan fragmentasi yang mencolok di seluruh lalu lintas pedagang, kanal penjualan, pembayaran, dan logistik. Kami sangat yakin bahwa pendekatan menyeluruh kami untuk memberdayakan pedagang dengan serangkaian enablement tools kami akan menyelesaikan masalah mereka dengan paling efektif.” kata Co-founder dan CEO Desty, Mulyono Xu.

“Kami ingin bermitra dengan Desty, bukan hanya karena daya tarik dan kepuasan pelanggan yang telah kami lihat sejauh ini, tetapi juga karena bakat teknis dan pengetahuan pasar mendalam yang disatukan oleh Mulyono dan Bill. Mulyono dan Bill memiliki keahlian industri mendalam dan pengalaman praktik terbaik yang akan membantu membuka peluang ekonomi bagi jutaan usaha kecil di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Kami sangat senang dapat bermitra dengan tim Desty dalam misinya untuk membawa pedagang online, dan membantu mereka beroperasi dengan lancar di ruang e-commerce yang semakin padat di Indonesia.” ujar Piruze Sabuncu, Partner di Square Peg.

Selama beberapa bulan terakhir, Desty telah meluncurkan fitur-fitur baru yang telah meningkatkan kapasitas pedagang untuk menangani transaksi, dan telah melihat pertumbuhan bulanan (month-on-month growth) GMV rata-rata 250% selama kuartal terakhir. Solusi Desty dengan cepat mendapatkan kepercayaan di antara pedagang terkenal seperti Luna Habit dan NAMA Beauty milik selebriti Luna Maya, Purnama Beauty oleh penyanyi Lesti Kejora, Farrah Quinn, DAMN I Love Indonesia dari Daniel Mananta, Janji Jiwa, Fore Coffee, Dore by Letao, iBox, Electronic City, Nacific, Old Chang Kee, Omija, Samjin Amook, Vilo Gelato, BudsOrganic, Titan Tyra, Nasi Kulit Syuurga, Kopi Nako, dan masih banyak lagi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com