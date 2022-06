ESDM Ungkap Alasan Kenaikan Tarif Listrik 3.500 VA

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 3.500 volt ampere (VA) ke atas dan golongan pemerintah. Penyesuaian tarif tersebut akan diberlakukan mulai 1 Juli 2022. Sementara itu, untuk golongan pelanggan lain belum ada penyesuaian tarif listrik, termasuk seluruh pelanggan bisnis dan industri yang di dalamnya juga untuk pelanggan UMKM.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menyampaikan, penerapan tariff adjustment ini bertujuan untuk mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan. Artinya, masyarakat yang mampu tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah.

“Tariff adjustment ini hanya untuk pelanggan rumah tangga R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas. Kelompok pelanggan ini kami yakini termasuk saudara-saudara kita yang dari sisi keekonomian sudah masuk golongan rumah tangga mampu atau mewah. Sementara untuk golongan pemerintah, ini tidak ada isu karena bayarnya menggunakan APBN atau APBD,” kata Rida dalam acara Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Kebijakan Tarif Listrik Berkeadilan”, Jumat (17/6/2022).

Selain mempertimbangkan daya beli masyarakat dari kelompok yang terdampak listrik naik tersebut, Rida mengatakan penyesuaian dilakukan dengan melihat perubahan dari empat asumsi makro yaitu kurs, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga patokan batubara (HPB).

Perkembangan besaran empat indikator asumsi makro menunjukkan kecenderungan meningkat. Realisasi indikator ekonomi makro rata-rata 3 bulan (Februari sampai April 2022) yang digunakan dalam penerapan tariff adjustment triwulan III 2022 yaitu kurs Rp 14.356 per US$ (asumsi semula Rp 14.350/US$), ICP US$ 104/barrel (asumsi semula US$ 63 per barel), inflasi 0,53% (asumsi semula 0,25%), HPB Rp 837 per kg sama dengan asumsi semula (diterapkan capping harga, realisasi rata-rata harga batubara acuan (HBA) >70 US$ per ton).

“Gejolak global sangat memengaruhi, terutama untuk ICP (Indonesia crude price) atau harga minyak bumi. Ini sedikit banyak akan memengaruhi biaya pokok penyediaan listrik atau BPP yang menjadi dasar perhitungan tarif listrik yang berlaku di PLN. Pertimbangan lainnya seperti tingkat pemulihan Covid-19 hingga inflasi,” kata Rida.

Dalam kebijakan terbaru ini, pelanggan rumah tangga R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas tarif listrik disesuaikan dari Rp 1.444,70 per kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp 111.000 per bulan untuk pelanggan R2 dan Rp 346.000 per bulan untuk pelanggan R3. Pelanggan pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA dan P3 tarif listrik disesuaikan dari Rp 1.444,70 per kWh menjadi Rp 1.699,53/kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp 978.000/bulan untuk pelanggan P1 dan Rp 271.000 per bulan untuk pelanggan P3. Pelanggan Pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarif listrik disesuaikan dari Rp 1.114,74 per kWh menjadi Rp 1.522,88 per kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp 38,5 juta per bulan.

Seperti diketahui, tariff adjustment diberlakukan sejak 2014 kepada pelanggan nonsubsidi untuk memastikan subsidi listrik yang tepat sasaran. Pada tahun 2014 hingga 2016, tariff adjustment diterapkan secara otomatis. Namun dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan daya saing sektor bisnis dan industri sejak tahun 2017 hingga triwulan II 2022, pemerintah memutuskan tariff adjustment tidak diterapkan secara otomatis dan ditetapkan tidak berubah, meskipun terdapat perubahan kurs, ICP, inflasi dan harga batubara dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam APBN tahun berjalan.

Sumber: BeritaSatu.com