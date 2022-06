Mantap! Trias Sentosa Tebar Dividen Tunai Rp 56,16 Miliar

Surabaya, Beritasatu.com - PT Trias Sentosa Tbk (TRST) membagikan dividen tunai sebesar Rp 20 per lembar saham atau Rp 56,16 miliar untuk tahun buku 2021.

Presiden Direktur PT Trias Sentosa Tbk, Sugeng Kurniawan, mengatakan pada 2021 perseroan berhasil memanfaatkan tingginya permintaan pasar domestik maupun pasar ekspor yang disebabkan oleh adanya gangguan rantai pasokan barang secara global terkait dengan kondisi pandemi Covid-19.

Trias Sentosa mencatat penjualan Rp 3,65 triliun, tumbuh 22,1% dibandingkan dengan penjualan 2020. Penjualan itu berasal dari penjualan domestik sebesar Rp 1,95 triliun atau 53% dari total penjualan dan penjualan ekspor sebesar Rp 1,70 triliun atau 47% dari total penjualan.

Produk kemasan plastik fleksibel atau film plastik yang diproduksi oleh Trias Sentosa adalah Cigarette Film, Matte Film, Pearlize Film, White Film, Barrier Film, Label Film, dan Paper Lamination Film.

Peningkatan penjualan itu disertai pula peningkatan laba bruto konsolidasi dan laba neto tahun berjalan konsoslidasi masing-masing sebesar 41%, dan 174% dibandingkan dengan 2020. Dengan capaian yang baik di 2021, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan 2022 menyetujui penggunaan sebagian laba tahun 2021 untuk pembayaran dividen tunai.

"Dividen sebesar Rp 20 per lembar saham untuk tahun buku 2021 ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham hari ini dan akan dibayarkan setiap saat yang dikeluarkan perseroan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar perseroan yang ditetapkan direksi sesuai ketentuan berlaku,” kata Sugeng saat paparan publik usai RUPS di Surabaya, Jumat (17/6/2022).

Lebih lanjut Sugeng mengatakan perseroan meyakini untuk dapat meningkatkan penjualan di masa mendatang sesuai dengan peningkatan kebutuhan pasar. Perseroan telah melakukan investasi untuk mesin biaxially oriented polypropylene 7 (BOPP) dengan nilai investasi US$ 40 juta dan mesin cast polypropylene (CPP) dengan nilai inestasi US$ 8 juta.

Investasi BOPP 7 akan menambahkan produksi sekitar 30.000 ton per tahun, sedangkan mesin CPP bakal menambah produksi kurang lebih 15.000 ton per tahun. Secara total terdapat tambahan kapasitas produksi Trias Sentosa sebesar 45.000 ton per tahun.

"Kami merencakan mesin-mesin tersebut bisa beroperasi pada akhir 2022,” kata Sugeng.

