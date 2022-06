Siap-siap! Dolar ke Rp 15.000 dan Emas Antam ke Rp 1 Jutaan

Jakarta, Beritasatu.com– Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus melemah beberapa hari ini. Sempat menguat, tetapi keperkasaan rupiah hanya sesaat dan harus takluk kembali.

Dolar AS menguat terhadap mata uang lainnya, karena investor mencerna kenaikan suku bunga 75 basis poin yang diumumkan Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) baru-baru ini. Apalagi, The Fed juga akan menyusutkan neraca sebesar US$ 47,5 miliar per bulan yang dimulai dari 1 Juni dan meningkat menjadi US$ 95 miliar pada September mendatang.

Rupiah pun diprediksi masih berada dalam tren pelemahan dan akan turun menembus level Rp 15.000 per dolar AS. Potensi itu diperkirakan Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo akan terjadi pada pekan depan. Pasalnya, pada akhir pekan biasanya pasar cenderung tidak bergerak karena bank sentral di dunia libur.

“Angka psikologis saat ini ada di angka Rp 15.000 per Dolar AS. Bahkan hingga akhir bulan bisa menyentuh Rp 15.300 per dolar AS jika tidak ada intervensi dari Bank Indonesia (BI),” katanya kepada Investor Daily, Jumat (17/6/2022).

Untuk itu, Rapat Dewan Gubernur BI pertengahan pekan depan amat dinantikan para pelaku pasar. Kebijakan itu akan memutuskan apakah BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) akan dipertahankan di level 3,50% atau dinaikkan. Seperti diketahui, BI 7 Day Reverse Repo Rate tidak pernah berubah selama 15 bulan. Suku bunga acuan 3,5% adalah yang terendah sepanjang sejarah Indonesia.

“Semua tergantung kebijakan BI tanggal 23 ini. Jika BI menaikkan suku bunga, maka rupiah bisa terkendali pelemahannya,” ucap Sutopo.

Adapun, pelemahan nilai mata uang tidak hanya dialami oleh rupiah semata, tetapi juga mata uang negara lain. Tak hanya rupiah, bursa saham seluruh dunia dan kripto pun ikut rontok.

Sumber: Investor Daily