Bursa Eropa Menguat di Tengah Pekan yang Fluktuatif

London, Beritasatu.com — Bursa Eropa ditutup menguat pada Jumat (17/6/2022), mengakhiri minggu yang berfluktuatif karena saham global merespons pengetatan kebijakan dari bank sentral utama dunia.

Pan-European Stoxx 600 bertambah 0,1% dengan saham teknologi naik 1,4% memimpin kenaikan di bursa Eropa. sebagian besar sektor diperdagangkan di wilayah positif. Sementara saham minyak dan gas di bursa Eropa anjlok lebih 4%.

Dalam pergerakan harga saham di bursa Eropa, ABN Amro melonjak lebih 5,6% setelah Bloomberg melaporkan bahwa BNP Paribas Prancis tertarik mengakuisisi bank Belanda tersebut.

Ban Nokian Finlandia melonjak lebih 10% setelah meningkatkan panduan penjualan bersih tahun 2022.

Indeks blue chip di bursa Eropa menutup sesi Kamis turun 2,5% di tengah aksi jual saham global, karena kenaikan suku bunga agresif bank sentral untuk mengendalikan lonjakan inflasi sehingga memicu kekhawatiran resesi. Saham di seluruh benua turun lebih 4% minggu ini.

Federal Reserve Amerika Serikat (AS) The Fed pada Rabu (15/6/2022) menaikkan suku bunga acuan dana sebesar 75 basis poin, kenaikan terbesar sejak 1994, sebelum Swiss National Bank mengejutkan pasar dengan kenaikan pertama sejak 2007 dan Bank of England menerapkan kenaikan suku bunga kelima berturut-turut.

Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) setelah pertemuan darurat Rabu berencana membuat alat baru untuk mengatasi risiko fragmentasi zona euro, langkah yang bertujuan meredakan kekhawatiran krisis utang untuk blok Uni Eropa.

Pembuat kebijakan ECB Klaas Knot kepada penyiar radio Belanda BNR pada Jumat mengatakan bahwa beberapa kenaikan suku bunga 50 basis poin bisa terjadi jika inflasi memburuk di zona euro.

Sementara data Jumat mengkonfirmasi inflasi zona euro pada rekor tertinggi 8,1% di bulan Mei (tahun-ke-tahun).

“Kebijakan agresif bank sentral menambah hambatan pertumbuhan ekonomi dan saham. Risiko resesi meningkat, sementara mencapai soft landing untuk ekonomi AS tampaknya semakin menantang,” kata Kepala Investasi UBS Global Wealth Management, Mark Haefele.

Di Amerika Serikat, beberapa data ekonomi penting tidak sesuai dengan perkiraan minggu ini, mulai penjualan ritel Mei hingga perumahan baru, sehingga menambah kekhawatiran resesi.

Adapun bursa saham di Asia-Pasifik beragam, dengan Jepang memimpin pelemahan di antara pasar utama kawasan itu. Bank of Japan pada Jumat mempertahankan sikap kebijakan moneter ultra-longgar, menyimpang secara substansial dari bank senral global lain.

Sumber: CNBC