Harga Minyak Ambles 6%, Kenaikan Beruntun 7 Minggu Terhenti

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak anjlok 6% ke level terendah 4 minggu pada Jumat (17/6/2022) di tengah kekhawatiran bank sentral utama dunia menaikkan suku bunga sehingga berpotensi memperlambat ekonomi dan memangkas permintaan energi.

Faktor lain yang menekan harga minyak adalah dolar AS minggu ini naik ke level tertinggi sejak Desember 2002 terhadap mata uang lainnya, membuat harga minyak lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lainnya.

Harga minyak brent berjangka turun US$ 6,69, atau 5,6%, menjadi US$ 113,12 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ambles US$ 8,03, atau 6,8%, menjadi US$ 109,56.

Pencapaian itu penutupan terendah untuk harga minyak Brent sejak 20 Mei dan terendah untuk WTI sejak 12 Mei. Raihan tersebut juga merupakan persentase penurunan harian terbesar untuk Brent sejak awal Mei dan terbesar untuk harga minyak WTI sejak akhir Maret.

Untuk minggu ini, brent berjangka turun untuk pertama kalinya dalam 5 minggu, sementara WTI turun untuk pertama kalinya dalam 8 minggu.

"Harga minyak mentah jatuh karena dolar menguat, Rusia mengisyaratkan ekspor minyak harus meningkat, dan karena kekhawatiran resesi global tumbuh," kata analis data dan analitik OANDA, Edward Moya.

Para pemimpin bank sentral global dengan cepat melonggarkan kebijakan moneter selama pandemi untuk menghindari resesi. Namun kini berbalik di mana bank sentral mengetatkan likuiditas untuk mengendalikan inflasi.

Federal Reserve (the Fed) minggu ini menaikkan suku bunga paling banyak dalam lebih dari seperempat abad.

"Dengan bank sentral membuat langkah cukup substansial untuk membatasi pertumbuhan melalui kenaikan suku bunga dan pengetatan moneter maka menekan prospek permintaan perminyakan," kata analis Again Capital LLC John Kilduff, di New York.

Bensin dan solar Amerika Serikat (AS) juga turun lebih 4% di tengah kekhawatiran kenaikan harga pompa yang akan mengurangi permintaan.

Sumber: CNBC