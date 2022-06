Kemenhub Beber Dampak Positif Kendaraan Listrik bagi Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengungkapkan, penggunaan kendaraan listrik tidak hanya memberi dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia.

Salah satunya, terjadinya optimalisasi pemanfaatan nikel yang melimpah di Indonesia untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. Selain itu, subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini digelontorkan pemerintah juga akan berkurang, sehingga pemerintah dapat menghemat APBN.

"Subsidi BBM sekarang ini cukup besar, apalagi sebagian besar kendaraan kita berbahan bakar fosil. Percepatan penggunaan kendaraan listrik ini nantinya juga bisa menurunkan subsidi BBM,” kata Budi Setiyadi dalam acara bedah buku Towards the Age of Electric Vehicles secara daring, Sabtu (18/6/2022).

Budi menambahkan, dampak positif lain kendaraan listrik bagi ekonomi adalah berkurangnya pengeluaran masyarakat Indonesia dibandingkan menggunakan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil.

"Saat ini, masyarakat mungkin masih belum memahami dan menyadari. Kalau secara bertahap masyarakat beralih kepada electric vehicle atau kendaraan listrik, tentunya akan terjadi pengeluaran rumah tangga yang semakin berkurang,” ujarnya.

Menurut Budi, Kementerian Perhubungan juga terus melakukan percepatan untuk mendorong program kendaran bermotor listrik sebagai amanat amanat Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019.

Langkah percepatan itu antara lain, membuat Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 65 tahun 2020 tentang konversi sepeda motor dengan penggerak roda bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai, Permenhub Nomor 86 tahun 2022 tentang perubahan atas Permenhub Nomor PM 44 tahun 2020 tentang pengujian tipe fisik kendaraan bermotor dengan motor penggerak menggunakan motor listrik.

