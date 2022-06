Kemenparekraf Gandeng UNWTO dan PATA Kembangkan Pariwisata

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo menemui CEO PATA, Liz Ortiguera di sela 34th Joint Meeting of the UNWTO Commission for East Asia and the Pacific and the UNWTO Commission for South Asia di Maladewa, Selasa 14 Junin 2022. (Foto: Ist)