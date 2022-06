Cuan Besar, Cikarang Listrindo Tebar Dividen Jumbo Rp 979 M

Jakarta, Beritasatu.com - PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR), perusahaan pembangkit tenaga listrik, pemasaran, distribusi dan agen tenaga listrik, membagikan dividen jumbo Rp 40 per saham atau senilai total US$ 66,02 juta setara Rp 979,09 miliar. Perseroan juga mengantongi restu untuk aksi buybacksaham sebanyak-banyaknya 241,3 juta saham dengan dana US$ 10 juta atau setara Rp 144,8 miliar. Pembelian kembali saham akan dilakukan secara bertahap paling lama 18 bulan sejak disetujui oleh pemegang saham.

Rencana itu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar belum lama ini.

Dari total dividen Cikarang Listrindo sebanyak US$ 66,01 juta, sebesar US$ 22,94 juta atau sekitar Rp 340,25 miliar telah dibagikan oleh perseroan sebagai dividen interim pada Desember 2021 lalu. "Sedangkan sisanya US$ 43,07 juta atau setara Rp 638,84 juta sebagai dividen final," demikian keterangan tertulis PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) Minggu (19/6/2022).

Adapun pembagian dividen Cikarang Listrindo kali ini setara dengan 73% dari laba bersih perseroan selama 2021 sebanyak US$ 90,43 juta atau setara Rp 1,34 triliun. Laba tersebut bertumbuh double digit 20,98% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya US$ 74,75 juta.

Pertumbuhan laba sejalan penjualan perseroan yang juga naik 10,50% menjadi US$ 51,85 juta dibanding US$ 46,89 juta. Bertumbuhnya penjualan disebabkan meningkatnya penjualan listrik 11,4% dari 3,779 Gwh menjadi 4,210 gwh pada tahun 2021. Adapun produksi listrik sebanyak 97,4% dari target awal 95%.

Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi peningkatan konsumsi listrik pelanggan industri 16,4% pada tahun 2021, dibandingkan tahun 2020 mengalami penurunan 15,6%.

Seiring dengan peningkatan volume penjualan listrik, daya tersambung pelanggan industri mengalami peningkatan sebesar 41 MVA, dari 1.140 MVA di tahun 2020 menjadi 1.181 MVA di tahun 2021. Jumlah pelanggan industri tahun 2021 pun bertambah menjadi 2.527 pelanggan dari sebelumnya 2.495 pelanggan di tahun 2020.

Pada tahun yang sama, Cikarang Listrindo berhasil mencapai penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada sebesar 10,9 MWp atau lebih besar dari target sebesar 10 MWp per tahun. Sebesar 2,8 MWp sudah berjalan aktif, dan sebesar 8,1 MWp sedang dalam proses instalasi. Dengan target penambahan 10 MWp per tahun, Perseroan menargetkan kapasitas PLTS Atap mencapai 21,3 MWp pada tahun 2022.

