IHSG Diperkirakan Fluktuatif di Kisaran 6.830-7.130

Jakarta, Beritasatu.com – Phintraco Sekuritas memprediksi IHSG bergerak fluktuatif pada perdagangan Senin (20/6/2022). IHSG diperkirakan akan bergerak pada resistance 7.130, pivot 6.900, dan support 6.830. Cermati saham pilihan berpeluang rebound hari ini, di antaranya ASII dan TLKM.

Phintraco Sekuritas menyebut, indeks-indeks Wall Street mencatatkan rebound di Jumat (17/6/2022). Meski demikian, indeks-indeks Wall Street mencatatkan akumulasi pelemahan pada pekan lalu. S&P 500 mencatatkan pelemahan mingguan terdalam (-5,8%) sejak 2020. DJIA dan Nasdaq melemah 4,8% di pekan lalu.

Wall Street dibayangi oleh kekhawatiran perlambatan ekonomi seiring upaya theFed untuk menekan laju inflasi di AS. Kepala the Fed, kembali menegaskan komitmen the Fed untuk menekan inflasi ke level 2% di pidato Jumat (17/6/2022).

Merespon hal di atas, Phintraco Sekuritas menjelaskan IHSG diperkirakan kembali bergerak fluktuatif dengan potensi tutup gap ke 6.830, jika break low 6.900. Pergerakan tersebut juga dipengaruhi oleh sikap wait and see pelaku pasar. “Pelaku pasar mengantisipasi hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 23 dan 24 Juni 2022,” tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Senin (20/6/2022).

Phintraco Sekuritas menambahkan, pasar berspekulasi bahwa RDG tersebut akan menaikan suku bunga acuan sebesar 25 bps. Pasar juga mengantisipasi potensi kenaikan Giro Wajib Minimum di awal Juli 2022. Sebelumnya, BI telah menaikan GWM di awal Maret dan Juni 2022.

“Mempertimbangkan sentimen-sentimen di atas, pelaku pasar dapat kembali mencermati peluang rebound pada ASII, BUKA, PWON, INDF, TOWR, TLKM, JSMR dan AKRA,” tutup Phintraco Sekuritas.

