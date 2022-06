Awal Pekan, Bitcoin Berhasil Rebound

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar aset kripto pada awal pekan keempat Juni 2022, terlihat mengalami rebound, setelah selama akhir pekan lalu mengalami penurunan yang drastis. Pergerakan reli kecil terlihat mengirim bitcoin kembali di atas ambang batas nilai psikologisnya US$ 20.000, tetapi situasi ini diprediksi tidak akan bertahan.

Melansir situs CoinMarketCap pukul 08.00 WIB, 10 aset kripto berkapitalisasi pasar terbesar (big cap) kompak meluncur ke zona hijau dalam 24 jam terakhir. Nilai bitcoin (BTC) naik 5,48% ke US$ 19.985 per keping dalam sehari terakhir.

Sebelumnya pada Sabtu (18/6/2022) pagi, harga BTC anjlok di bawah US$ 20.000 dan turun ke US$ 17.601. Penurunan itu menempatkan bitcoin di bawah level US$ 19.783 yang dicapai pada Desember 2017, level yang diyakini banyak pedagang kripto bahwa BTC tidak akan pernah lagi jatuh di bawahnya.

Sementara nasib altcoin lain seperti Ethereum (ETH) tidak jauh berbeda naik 9,48% ke US$ 1.084 di waktu yang sama. XRP, Solana (SOL) dan Dogecoin (DOGE) mengalami penurunan yang paling signifikan, masing-masing 4,72%, 6,54% dan 10,75%.

BACA JUGA Jerome Powell Menghadap Kongres, Wall Street dan Kripto Bisa Jatuh Lagi

Trader Tokocrypto Afid Sugiono mengatakan, pasar kripto awal pekan ini sedikit mengalami pullback, setelah babak belur pada akhir pekan lalu. Penyebab pergerakan rebound saat ini adalah sikap investor yang mulai masuk ke market, memanfaatkan rendahnya volume trading pasar kripto di akhir pekan untuk melakukan buy the dip.

Investor berharap BTC dan altcoin lainnya tidak jatuh lebih bawah lagi, sehingga mereka melakukan strategi buy the dip untuk berusaha mendapatkan imbal hasil membaik untuk menutup kerugian.

“Investor kini tampaknya bersedia untuk membeli aset kripto dengan harga murah, meski belum dianggap sebagai titik bottom. Investor harus menentukan membeli sekarang atau menunggu tiba ke titik bottom yang belum diketahui pasti kapan terjadi,” kata Afid.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily