Rasio Dividen Galva Technologies Lebih Tinggi 33,33%

Jakarta, Beritasatu.com- PT Galva Technologies Tbk (GLVA), perusahaan perdagangan peralatan elektronik, komunikasi, serta jasa penyewaan mesin kantor melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) setujui pembagian dividen sebanyak Rp 8 per lembar saham, atau lebih tinggi 33,33% dari jumlah dividen tahun sebelumnya Rp 6 per lembar saham. Pembagian dividen akan didistribusikan bagi para pemegang saham cum dividen pasar tunai per tanggal 30 Juni 2022.

Dari kinerja keuangan, laporan direksi menyampaikan bahwa kinerja ketiga unit bisnis perseroan, yaitu Business Solutions, Document Solutions dan IT Distribution mampu mencatat kenaikan laba bersih 2021 sebesar 30,35% dibanding tahun 2020, yang membukukan laba bersih Rp 39,69 miliar. Nilai laba 2020 juga lebih tinggi 19,08% dibandingkan laba bersih 2019, yakni 2 tahun lalu sebelum pandemi terjadi. "Pencapaian ini patut dibanggakan mengingat masih terpukulnya seluruh sektor akibat pandemi Covid-19 yang berlanjut di tahun 2021," kata direksi dalam keterangan tertulisnya Senin (20/6/2022).

BACA JUGA Galva Technologies Dapat Fasilitas Kredit Rp 302,52 Miliar dari BCA

Penjualan unit Document Solutions sebagai andalan perseroan dalam memberikan recurring income membuahkan pertumbuhan 13,67% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi meningkatnya kebutuhan percepatan digitalisasi dalam solusi dokumen bisnis, baik di sektor swasta dan pemerintahan, dan dampak positif new normal pandemi Covid-19.

Rasio profitabilitas perseroan dilaporkan dalam performa baik, dengan rasio return on equity (ROE) sebesar 17,28% dan 15,31% di tahun 2021 dan 2020, serta rasio return on asset (ROA) sebesar 6,41% di tahun 2021.

BACA JUGA Galva Technologies Proyeksikan Laba 2020 Bakal Menyusut

Sementara Galva Technologies menyerap belanja modal (capital expenditure/capex) optimal pada tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp 32,8 miliar dan Rp 10,6 miliar, yang digunakan untuk belanja modal aset produktif guna menumbuhkan recurring income bagi Galva Technologies. "Margin laba bruto yang tinggi dan menjadi salah satu pilar unit bisnis yang menopang laba bersih perseroan selama pandemi dan di kemudian harinya," kata manajemen.

Dalam RUPS Luar Biasa, Galva Technologies juga berencana diversifikasi produk medical equipment guna meningkatkan pertumbuhan organik melalui penambahan varian produk dan kerja sama strategis dengan mitra andal.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily