Wamendag Jerry Sambuaga Ajak Pengusaha Manfaatkan IK-CEPA

Semarang, Beritasatu.com - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mendorong pengusaha dan pelaku bisnis di Indonesia agar memanfaatkan hasil persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Korea atau Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), berupa penghapusan 11.000 lebih pos tarif produk Indonesia untuk ekspor ke Korea Selatan (Korsel).

Wamendag menjelaskan, dengan penghapusan pos tarif maka terjadi efisiensi dari segi cost dan kemudahan berusaha, sehingga memberikan manfaat untuk para eksportir di tanah air.

"Ini banyak sekali 11.000 barang. Bayangkan pos tarif zero eliminasinya, itu luar bisa dimanfaatkan dengan optimal karena ini memberikan sekali lagi keuntungan yang besar untuk bangsa dan negara kita,” ujar Jerry Sambuaga, saat sosialisasi hasil perundingan IK-CEPA di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (21/6/2022).

Wamendag menyampaikan, penghapusan pos tarif tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang mengamanatkan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar bisa mencapai surplus neraca perdagangan.

“Saya sampaikan dengan bangga dan gembira per Desember 2021, rekor neraca perdagangan kita surplus di angka US$ 35,34 miliar tertinggi sejak 15 tahun terakhir. Ekspor kita sendiri saja totalnya US$ 230 miliar,” jelasnya.

Jerry menyampaikan, adapun manfaat IK-CEPA bagi Indonesia, yaitu peningkatan kinerja makroekonomi Indonesia, peningkatan akses pasar dan ekspor produk Indonesia, peningkatan ekspor di bidang jasa, serta terciptanya iklim bisnis yang kondusif.

"Kemudian, manfaat lainnya adalah kepastian dan keseragaman aturan perdagangan bagi pihak yang terlibat; peningkatan kinerja dan kualitas sektor jasa nasional, penyerapan tenaga kerja; peningkatan kerja sama ekonomi, asistensi teknis, transfer pengetahuan dan teknologi dari korea, serta peningkatan peran dan peluang UMKM,” tambah Jerry.

