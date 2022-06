Titan Infra Energy Segera Perpanjang Jalur Hauling Batu Bara

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Cadangan batu bara nasional menduduki urutan ketiga di dunia, yakni mencapai 34,8 miliar ton.

Sebagai eksportir batu bara, Indonesia menempati posisi pertama. Tahun lalu, ekspor batu bara mencapai 435 juta ton, naik tipis dibanding 2020 yang sebesar 433,8 juta ton.

Apalagi saat harga batubara melambung sangat tinggi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juni ini menetapkan harga batu bara acuan sebesar US$ 323,91 per ton, naik 17% dari harga acuan di bulan sebelumnya, sebesar US$ 275,64 per ton.

Namun bisnis batu bara ini tak semulus di bagian hilir. Sebabnya, di bagian hilir masih berkutat pada persoalan infrastruktur angkutan batu bara. Pada Januari 2022, masyarakat Jambi dikejutkan dengan rentetan kecelakaan lalu lintas selama sepekan yang menelan korban jiwa.

Kasus seperti ini tak hanya terjad di Jambi. Banyak kejadian miris akibat angkutan batu bara yang berdampak pada masyarakat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, polusi udara, jalan umum yang rusak parah, dan sebagainya.

Nah, sengkarut angkutan batu bara inilah mulai menggerakan kesadaran perlunya jalur hauling atau jalur khusus angkutan batu bara.

Direktur Operasional PT Titan Infra Energy, Suryo Suwignjo, masalah sosial akibat akibat angkutan batubara ini sebenarnya sudah dipikirkan oleh pemerintah.

Buktinya, pemerintah telah menerbitan aturan berupa pelarangan jalan umum daerah maupun nasional untuk dijadikan jalur angkutan batu bara.

"Masalahnya, tak semua daerah penghasil batubara siap dengan aturan ini,” ujar Suryo dalam keterangannya, dikutip Beritasatu.com, Selasa (21/6/2022).

Suryo menjelaskan, wilayah operasi Titan Infra Energy berada di Provinsi Sumatera Selatan. Selain menjadi pemegang izin usaha pertambangan (IUP), Titan Infra Energy juga mengoperasikan jalur hauling atau jalur angkutan batu bara sepanjang 113 kilometer, yang di mulai tiga kabupaten, yakni Lahat, Muara Enim dan Pali. Jalan hauling ini berujung di terminal coal yang berlokasi di Pali.

Saat ini, kata Suryo, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mulai menegakkan aturan penggunaan jalan umum sebagai jalur pengiriman batu bara sebagai diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan.

"Pak Gubernur Herman Deru, menurut saya pasti juga memperhatikan data dan fakta tersebut. Sehingga keputusan beliau mengatur angkutan batu bara sesuai aturan yang berlaku nasional sudah tepat,” tambah Suryo.

