Bursa AS Hijau, Dow Melonjak 600 Poin, S&P 500 Naik 2,5%

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street pada perdagangan Selasa (21/6/2022) naik menyusul minggu lalu dilanda aksi jual masif karena investor menilai Federal Reserve (the Fed) lebih agresif dan meningkatkan peluang resesi.

Dow Jones Industrial Average melonjak 641,47 poin, atau 2,15%, menjadi 30.530,25 atau catat hari terbaik bulan ini. S&P 500 juga menguat 2,45% menjadi 3.764,79, atau hari terbaik di bulan Juni. Adapun Nasdaq Composite bertambah 2,51% menjadi 11.069,30. Bursa saham AS ditutup Senin karena libur Juneteenth.

Pergerakan bursa AS terjadi setelah S&P 500 mencatat minggu terburuknya sejak 2020 pekan lalu. Banyak investor khawatir bahwa rebound saat ini di tengah meningkatnya resesi hanya berumur pendek. Sementara analis lain memperkirakan bahwa bursa AS kemungkinan oversold (jenuh jual) setelah tekanan harga dan inflasi.

"Pertanyaannya adalah apakah ini hanya sebuah bouncing atau bottom," kata Kepala Strategi Investasi CFRA Research, Sam Stovall. “Saya pikir ini bisa menjadi pemantulan, tetapi bukan bagian bawah.”

Stovall memperkirakan S&P 500 bisa jatuh ke sekitar 3.200 sebelum pulih, atau penurunan lebih 30% dari rekor tertingginya.

Energi adalah sektor dengan kinerja terbaik di S&P 500, naik 5,1%, menyusul lonjakan harga minyak. Minyak mentah berjangka Brent diperdagangkan menguat 0,46% pada US$ 114,65 per barel. Sementara West Texas Intermediate, patokan minyak AS, naik hampir 1% menjadi US$ 110,65 per barel.

Saham Diamondback Energy melonjak 8,2% dan Exxon Mobil bertambah 6,2%. Saham Schlumberger dan Phillips 66 naik sekitar 6% dan saham Halliburton naik sekitar 5,9%.

Saham teknologi juga memimpin kenaikan. Alphabet induk Google melonjak 4,1%, Apple melonjak sekitar 3,3%, dan Amazon naik 2,3%.

Saham Nvidia bertambah 4,3%, KLA melonjak 4,9% dan Advanced Micro Devices naik 2,7%.

