Harga Minyak Naik karena Permintaan Kuat dan Pasokan Ketat

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik tipis pada Selasa (21/6/2022) karena permintaan bahan bakar pada musim panas lebih tinggi. Sementara pasokan tetap ketat karena sanksi terhadap minyak Rusia setelah invasi ke Ukraina.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 52 sen, atau 0,5% pada US$ 114,65 per barel. Sementara kontrak minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk Juli yang berakhir Selasa, ditutup pada US$ 110,65, naik US$ 1,09, atau 1%. Adapun Kontrak Agustus yang lebih aktif naik US$ 1,53 pada US$ 109,52.

Kedua acuan harga minyak membukukan pelemahan mingguan pekan lalu. Untuk WTI itu mencatat kerugian mingguan pertama dalam 8 minggu dan Brent yang pertama dalam 5 pekan.

“Beberapa orang melompat ke sini membeli bagian bawah atau apa yang mereka harapkan adalah bagian bawah pasar,” kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Robert Yawger, di New York.

Rata-rata pergerakan 50 hari minyak berjangka AS bulan depan menyentuh level tertinggi sejak 2008. Sedangkan harga minyak Brent menyentuh level tertinggi sejak 2013.

Harga mendapat dukungan ketika Chief Executive Exxon Mobil Corp Darren Woods memperkirakan 3-5 tahun ke depan pasar minyak cukup ketat.

Kepala Vitol Russell Hardy menandai kurangnya investasi dan penurunan kapasitas produksi untuk minyak mentah dan situasi ketatnya penyulingan.

Persediaan minyak mentah dan bensin AS kemungkinan turun minggu lalu, sementara stok sulingan terlihat naik, jajak pendapat awal Reuters menunjukkan.

Di sisi permintaan, analis UBS Giovanni Staunovo mengatakan bahwa meski ada kekhawatiran pertumbuhan ekonomi, data terus menunjukkan permintaan minyak yang solid.

“Kami memperkirakan permintaan minyak akan meningkat lebih lanjut, diuntungkan dari pembukaan kembali Tiongkok, perjalanan musim panas di belahan bumi utara dan cuaca yang semakin hangat di Timur Tengah. Dengan pertumbuhan pasokan yang dinilai masih kurang dibanding kenaikan permintaan, kami memperkirakan harga minyak menguat,” katanya.

Sumber: CNBC