Harga Emas Turun karena Imbal Hasil Obligasi Meningkat

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada Selasa (21/6/2022) karena kenaikan imbal hasil obligasi (Treasury) AS dan kekhawatiran kenaikan suku bunga lebih agresif, meskipun dolar melemah.

Harga emas di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 1.834,19 per ons dan harga emas berjangka AS melemah 0,1% pada US$ 1.838,8.

“Imbal hasil treasury menguat dan bursa AS rebound, keduanya memberi tekanan pada emas. Namun, dolar turun menawarkan beberapa dukungan," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible, di Chicago.

Daya tarik emas melemah, memgingat acuan imbal hasil Treasury AS 10 tahun naik. Sementara indeks dolar turun 0,3%, membuat emas batangan yang dihargakan dengan greenback lebih menarik bagi pembeli luar negeri.

Federal Reserve AS (the Fed) awal bulan ini mengumumkan kenaikan suku bunga terbesarnya sejak 1994. Setelah itu, bank sentral utama lainnya condong ke arah pengetatan kebijakan moneter agresif untuk menjinakkan lonjakan inflasi.

Thomas Barkin dari The Fed mengatakan kenaikan suku bunga 50 atau 75 basis poin pada pertemuan kebijakan bank sentral AS berikutnya pada bulan Juli adalah opsi baik.

"Harga emas terjebak di antara ekspektasi kenaikan suku bunga, tetapi inflasi tetap tinggi jika kebijakan moneter gagal melunakkan aktivitas ekonomi dan menurunkan inflasi," kata analis Standard Chartered dalam sebuah catatan.

Inflasi dan ketidakpastian ekonomi biasanya memacu pembelian safe-haven emas. Namun kenaikan suku bunga meningkatkan biaya peluang emas batangan yang tidak menghasilkan.

Ketua Fed Jerome Powell akan berbicara di Washington akhir pekan ini.

Sementara harga perak di pasar spot naik 0,6% menjadi US$ 21,70 per ons, platinum bertambah 0,6% menjadi US$ 936,99, dan paladium naik 1,4% pada US$ 1.873,15.

Sumber: CNBC