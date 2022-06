Bursa Asia dan Tiongkok Turun meski Wall Street Naik

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia Pasifik sebagian besar diperdagangkan melemah pada Rabu (22/6/2022), meski Wall Street bangkit kembali setelah minggu lalu yang fluktuasi. Sementara harga minyak berjangka turun sekitar 3%.

Nikkei 225 Jepang yang sempat naik di awal sesi diperdagangkan mendatar (flat), sementara Topix naik 0,14%.

Di Korea Selatan, Kospi turun 1,74% dan Kosdaq melemah 2,42%. Sementara bursa saham Tiongkok di zona merah. Shanghai Composite turun 0,15%, dan Komponen Shenzhen melemah 0,15%.

Di Hong Kong, indeks Hang Seng anjlok 0,54%. S&P/ASX 200 di Australia terkoreksi 0,04%. Indeks MSCI bursa Asia Pasifik di luar Jepang turun 0,75%.

Sementara indeks utama di AS melonjak pada Selasa setelah berminggu-minggu mengalami penurunan. Dow Jones Industrial Average naik 641,47 poin atau 2,15% menjadi 30.530,25, S&P 500 naik 2,45% menjadi 3.764,79 dan Nasdaq yang berfokus pada teknologi bertambah 2,51% menjadi 11.069.302.

"Rebound bursa AS semalam di tengah dengan inflasi yang meningkat dan risiko terhadap pertumbuhan tetap ada," kata ekonom Mizuho Bank, Lavanya Venkateswaran dalam sebuah catatan.

Bank of Japan (BoJ), setelah mempertahankan suku bunga ultra-rendah minggu lalu, merilis risalah pertemuan kebijakan moneter April pada Rabu pagi.

"Banyak anggota menyatakan pandangan bahwa inflasi yang mendasari, diukur dengan IHK tidak termasuk faktor-faktor seperti energi, tetap rendah," kata risalah.

Sebagian besar anggota dewan kebijakan BOJ mengharapkan suku bunga jangka pendek dan jangka panjang tetap pada level saat ini atau lebih rendah.

Sementara Yen Jepang di level 136 pada Selasa dari 136,13 melawan greenback. Mata uang telah melemah karena kebijakan moneter Bank of Japan menyimpang dari Fed.

Harga minyak turun 3%

Harga minyak berjangka turun lebih 3% pada perdagangan Asia. Patokan internasional, minyak mentah berjangka Brent tergerus 3,27% menjadi US$ 110,90 per barel dan minyak mentah berjangka AS ambles 3,62% menjadi US$ 105,56 per barel.

Reuters melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden berencana menyerukan penangguhan sementara pajak federal 18,4 sen per galon untuk bensin dalam upaya menurunkan lonjakan biaya energi.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya diperdagangkan pada 104,624.

Adapun dolar Australia berada pada US$ 0,6939, setelah jatuh dari level di atas US$ 0,702 akhir pekan lalu.

