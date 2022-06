Ini Pencapaian Startup Alumni Program SSI Kemenkominfo

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah resmi membuka pendaftaran program Startup Studio Indonesia (SSI) batch ke-5.

Program inkubasi intensif ini bertujuan untuk mendampingi dan membina para startup digital tahap awal (early-stage) di tanah air untuk bisa mencapai product-market fit secara optimal.

Peserta SSI terpilih berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan eksklusif. Salah satunya adalah 1-on-1 coaching dengan para coach dari perusahaan teknologi multinasional dan lokal.

Hingga batch 4 yang tengah berjalan ini, program inkubasi SSI secara total telah menelurkan 65 alumni startup yang berhasil berkembang pesat pasca-pelatihan.

Tercatat, total pendanaan yang tersalur ke startup alumni SSI Batch 1-3 hingga Mei 2022 mencapai Rp 332,1 miliar. Dari setiap batch, sekitar 30%-40% diantaranya telah mendapatkan pendanaan tahap awal setelah mengikuti SSI.

Salah satu alumni SSI batch 1 yang berkembang pesat setelah mengikuti SSI adalah Verihubs. Startup ini mengembangkan solusi know your customer (KYC) berbasis teknologi artificial intelligence (AI) untuk proses onboarding pelanggan secara digital.

“Kami juga meluncurkan produk know your business (KYB), untuk membantu memverifikasi informasi esensial dalam suatu bisnis yang bisa digunakan untuk membantu proses verifikasi skor kredit, serta solusi know your employee (KYE) (dikenal juga sebagai verika atau verifikasi karyawan) yang digunakan untuk melakukan pre-screening kandidat karyawan. Semua produk digital ini membantu mengeliminasi kemungkinan kesalahan dan inefisiensi yang disebabkan proses manual,” ungkap CTO dan Co-Founder Verihubs Williem dalam keterangan resminya, Rabu (22/6/2022).

Berkat inovasinya, Verihubs dinobatkan menjadi perusahaan dengan teknologi face recognition terbaik di Indonesia selama dua tahun berturut-turut, menurut National Institute of Standards and Technology (NIST). Saat ini, Verihubs secara konsisten memproses lebih dari 4,5 juta verifikasi per bulan dan telah meningkatkan pendapatan hingga 25 kali lipat dalam waktu setahun.

