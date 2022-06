Tumbuh 5%, Aset Astra Financial Capai Rp 142 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Astra Financial membukukan pertumbuhan total aset sebesar 5,18% year to date (ytd), dari Rp 135 triliun di akhir tahun lalu menjadi Rp 142 triliun pada kuartal I-2022. Secara umum, semua lini bisnis grup telah mulai pulih meski belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19.

"Di tahun 2022, sekarang jumlah aset Astra Financial bertumbuh menjadi Rp 142 triliun, naik dibanding tahun 2021 sebesar Rp 135 triliun. Dulu ada bank, sekarang tidak ada, jadi ini hanya aset dari perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi," ujar Director in Charge (DIC) Astra Financial Suparno Djasmin di acara Astra Financial: Silaturahmi Pimpinan Media, Rabu (22/6/2022).

Dia mengungkapkan, laba Astra Financial sampai dengan Maret 2022 yang diatribusikan ke Astra International sebesar Rp 1,5 triliun, meningkat 50% dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 985 miliar. Hasil tersebut tidak lepas dari dukungan lebih dari 32.000 karyawan di lebih dari 900 jaringan dan 32 juta konsumen Astra Financial di seluruh Indonesia.

"Pencapaian ini tentu didukung dari performa bisnis dari perusahaan pembiayaan mobil seperti ACC dan Toyota Astra Finance, kemudian perusahaan motor baru, bekas, dan syariah yaitu FIF Group. Sedangkan di asuransi, ada Asuransi Astra. Kemudian perusahaan pembiayaan alat berat Surya Artha Nusantara Finance (SANF) dan perusahaan pembiayaan alat berat Komatsu Astra Finance," beber pria yang akrab disapa Abong itu.

Dia mengakui, setiap lini bisnis grup ikut terdampak pandemi Covid-19. Namun demikian, kondisi saat ini telah menunjukkan pemulihan meski memang belum kembali seperti kedudukan sebelum pandemi terjadi. Menurut Abong, tren positif tersebut didukung insentif PPnBM dari pemerintah yang secara langsung berdampak bagi perbaikan kinerja bisnis pembiayaan, asuransi, dan bisnis lainnya.

Selain itu, perusahaan pembiayaan di Astra Financial ikut serta dalam restrukturisasi pembiayaan kepada lebih dari 1 juta akun dengan nilai Rp 31 triliun. Langkah itu menjadi komitmen grup mendukung program pemerintah dan khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka menjaga keberlangsungan masyarakat dalam situasi krisis.

"Syukur alhamdulillah dalam penanganan tahun 2020 dan 2021, akun restrukturisasi relatif turun hanya menyisakan sekitar Rp 5 triliun. Jadi dibawah 20% atau sekitar 15%, dengan kondisi penyelesaian yang sangat baik. Buku perusahaan pembiayaan kita juga cakep, sehat, NPF juga di bahwa 1%. Jadi kami bersyukur kita bisa ikut terlibat dalam penanganan pandemi melalui peran serta kami sebagai perusahaan pembiayaan," papar Abong.

