Bursa Eropa Berbalik Arah Melemah, Saham Tambang Turun 5%

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa ditutup melemah pada Rabu (23/6/2022) membalikkan kenaikan pada sesi sebelumnya karena volatilitas global berlanjut.

Pan-European Stoxx 600 bursa Eropa ditutup turun 0,7%. Sektor sumber daya dasar atau pertambangan ambles 5% memimpin pelemahan bursa Eropa. Sebagian besar sektor dan bursa utama berakhir di wilayah negatif.

Dalam pergerakan harga saham di bursa Eropa, Voestalpine turun hampir 13% setelah JPMorgan memangkas saham perusahaan baja dan teknologi Austria dari “overweight” menjadi “underweight.”

BACA JUGA Inflasi Inggris Tertinggi Sejak 1982, Bursa Eropa Melemah

Menjelang puncak indeks, peritel Inggris, JD Sports naik 6% setelah mengumumkan laba tahunan lebih dua kali lipat untuk tahun ini.

Pelemahan bursa Eropa terjadi karena sentimen bursa global bergeser ke pengaturan lebih negatif di tengah kekhawatiran lonjakan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Di kawasan Asia Pasifik, sebagian besar bursa saham diperdagangkan anjlok karena kekhawatiran ekonomi membebani pasar.

Sementara harga minyak berjangka turun 3% di Eropa, dengan patokan internasional berjangka minyak mentah Brent hilang 3% menjadi US$ 111,06 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI turun 3,6% menjadi US$ 105,54 per barel.

Reuters melaporkan bahwa Presiden AS Joe Biden berencana menangguhkan pajak federal 18,4 sen per galon untuk bensin dalam upaya menurunkan lonjakan biaya energi.

BACA JUGA Bursa Asia dan Tiongkok Turun meski Wall Street Naik

Ketua Fed Jerome Powell akan hadir di hadapan Kongres Rabu, memulai kesaksian selama 2 hari. Investor akan mendengarkan petunjuk lebih lanjut tentang kenaikan suku bunga setelah bank sentral menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin minggu lalu, kenaikan suku bunga terbesar The Fed sejak 1994.

Di sisi data, inflasi Inggris mencapai level tertinggi 40 tahun sebesar 9,1% di bulan Mei (year on year/yoy) karena melonjaknya harga makanan dan energi memperdalam krisis biaya hidup negara itu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com