Wall Street Ambles Imbas Pernyataan Powell Atasi Inflasi

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street turun pada perdagangan Rabu (22/6/2022) tidak mampu mempertahankan rebound dari hari sebelumnya menyusul pernyataan Ketua bank sentral Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell untuk mengendalikan inflasi.

Dow Jones Industrial Average di Wall Street turun 47,12 poin, atau 0,15%, menjadi 30.483,13. Aksi jual Wall Street terjadi pada jam-jam terakhir perdagangan. Sementara S&P 500 ambles 0,13% menjadi 3.759,89 dan Nasdaq Composite hilang 0,15% menjadi 11.053,08.

Kekhawatiran resesi ekonomi terus membebani saham di Wall Street. Ketua Fed Powell pada Rabu mengatakan kepada Kongres bahwa bank sentral memiliki keputusan untuk mengendalikan lonjakan inflasi ke level tertinggi 40 tahun.

"Di The Fed, kami memahami kesulitan yang disebabkan inflasi tinggi," kata kepala Fed kepada Komite Perbankan Senat. “Kami sangat berkomitmen untuk menurunkan inflasi, dan kami bergerak cepat untuk melakukannya.”

Powell menambahkan bahwa The Fed akan tetap di jalurnya sampai melihat bukti kuat bahwa inflasi sedang turun. Dia mengatakan mencapai soft landing ekonomi tanpa resesi menjadi lebih menantang.

Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 0,75 poin persentase minggu lalu dan mengisyaratkan peningkatan lagi sebesar itu pada bulan depan. Pergeseran sikap bank sentral minggu lalu lebih agresif melawan inflasi membuat investor khawatir karena Fed cenderung mengambil risiko resesi daripada menanggung inflasi tinggi yang terus-menerus.

“Inflasi tetap menjadi risiko terbesar bagi aset keuangan, dan Jerome Powell telah membuat posisinya sangat jelas bahwa The Fed akan terus menaikkan suku bunga sampai inflasi mulai berkurang. Sampai saat itu, reli berkelanjutan aset berisiko sulit dibayangkan,” tulis Kepala Investasi Blanke Schein Wealth Management, Robert Schein.

"Kondisi moneter yang ketat akan terus menjadi hambatan bagi pasar keuangan sampai The Fed memberikan lampu hijau," lanjut Schein.

Adapun saham energi di Wall Street terpukul karena harga minyak turun di tengah kekhawatiran pelambatan ekonomi akan mengganggu permintaan bahan bakar. Sektor ini berkinerja terburuk pada indeks yakni turun hampir 4,2%.

Saham Marathon Oil dan ConocoPhillips masing-masing turun 7,2% dan sekitar 6,3%. Occidental Petroleum dan Exxon Mobil turun 3,6% dan hampir 4%.

Pada hari Rabu, Presiden Joe Biden meminta Kongres untuk menangguhkan pajak gas federal selama 3 bulan. Upaya itu untuk mengurangi tekanan di pompa bagi konsumen selama tahun pemilu.

Kekhawatiran resesi

Kekhawatiran resesi terus melanda Wall Street minggu ini. Citigroup meningkatkan peluang resesi global menjadi 50%, menunjuk pada data bahwa konsumen mulai menarik kembali pengeluarannya.

“Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa disinflasi sering berdampak pada pertumbuhan ekonomi, dan kami melihat kemungkinan agregat resesi saat ini mendekati 50%,” demikian catatan Citigroup.

Sementara Goldman Sachs menilai potensi resesi ekonomi AS makin besar. Goldman mengatakan bahwa risikonya lebih tinggi dan lebih banyak di depan.

"Alasan utamanya adalah bahwa pertumbuhan dasar kami sekarang lebih rendah, kami semakin khawatir dengan langkah Fed menanggapi lonjakan inflasi dan ekspektasi inflasi konsumen jika harga energi naik, bahkan jika aktivitas melambat tajam," kata perusahaan dalam sebuah catatan kepada klien.

Sementara UBS Selasa (21/6/2022) mengatakan pihaknya tidak mengharapkan AS atau global mengalami pada 2022 atau 2023. Namun risiko pendaratan keras akan meningkat.

