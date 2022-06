Harga Minyak Turun karena Investor Khawatir Bunga Fed Naik

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak jatuh sekitar 3% pada Rabu (22/6/2022) karena investor khawatir bahwa kenaikan suku bunga Federal Reserve (the Fed) dapat memicu ekonomi AS ke dalam resesi, sehingga mengurangi permintaan bahan bakar.

Harga minyak mentah berjangka Brent turun US$ 2,91, atau 2,5%, menjadi US$ 111,74 per barel. Harga minyak patokan global ini sempat mencapai level US$ 107,03, terendah sejak 19 Mei.

Sementara harga minyak West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$ 3,33, atau 3%, menjadi US$ 106,19 per barel setelah sempat mencapai US$ 101,53, terendah sejak 11 Mei.

Investor menilai kenaikan suku bunga yang dirancang the Fed untuk mendinginkan lonjakan inflasi dapat menghambat pemulihan ekonomi.

Namun, harga minyak memangkas pelemahan setelah Ketua Fed Jerome Powell menjanjikan fokus menyeluruh untuk menurunkan inflasi. Powell juga menegaskan kembali bahwa kenaikan suku bunga the Fed akan disesuaikan prospek ekonomi.

"Powell tampaknya mengubah suasana pasar dengan yakin tentang ekonomi AS," kata analis Price Futures, Phil Flynn. "Kata-katanya telah menenangkan pasar dan menurunkan harga untuk jangka pendek."

Sementara itu, Presiden AS Joe Biden meminta Kongres untuk meloloskan penangguhan pajak bensin federal selama 3 bulan untuk menekan harga pompa dan memberikan bantuan sementara bagi keluarga Amerika pada musim panas ini.

Adapun anggota parlemen dari kedua partai besar telah menyatakan penolakannya untuk menangguhkan pajak bensin federal.

Harga pompa yang lebih rendah sebenarnya dapat meningkatkan permintaan bahan bakar dan mendukung harga minyak mentah.

Analis PVM Stephen Brennock mengatakan para trader khawatir bahwa pemerintahan Biden mungkin mengambil tindakan lebih lanjut untuk mendinginkan lonjakan harga energi.

Gedung Putih meminta kepala eksekutif tujuh perusahaan minyak pada pertemuan Kamis (23/6/2022) untuk membahas peningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi harga bensin sekitar US$ 5 per galon.

BACA JUGA Harga Minyak Naik karena Permintaan Kuat dan Pasokan Ketat

Biden secara terbuka mengkritik Big Oil karena meraup keuntungan besar. Namun Biden jarang berbicara langsung dengan kepala perusahaan energi atau perwakilan mereka.

CEO Chevron Michael Wirth mengatakan mengkritik industri minyak bukan cara untuk menurunkan harga bahan bakar. Untuk itu, pemerintah harus mengubah pendekatan.

Sementara kapasitas penyulingan minyak AS turun pada 2021 untuk tahun kedua berturut-turut, karena penutupan pabrik mengurangi kemampuan memproduksi bensin dan solar, data pemerintah menunjukkan.

Jajak pendapat Reuters menunjukkan persediaan minyak mentah dan bensin AS kemungkinan turun minggu lalu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC