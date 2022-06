Harga Emas Naik karena Kekhawatiran Ekonomi Kembali Muncul

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada perdagangan Rabu (22/6/2022) karena kekhawatiran resesi ekonomi mendukung daya tarik emas sebagai tempat yang aman dan melawan penguatan dolar. Di sisi lain, investor menunggu isyarat kebijakan moneter dari bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve, The Fed.

Harga emas di pasar spot gold membalikkan penurunan awal untuk naik 0,4% menjadi US$ 1.839,86 per ons, sementara harga emas berjangka AS menguat 0,2% menjadi US$ 1.841,70.

Bursa saham global jatuh karena kekhawatiran kenaikan suku bunga dan resesi berlanjut. Selain itu, melonjaknya harga pangan mendorong inflasi Inggris ke level tertinggi 40 tahun sebesar 9,1% pada Mei.

“Semua ketakutan akan meningkatnya risiko resesi dan inflasi mendukung permintaan tempat berlindung aman, bukan berarti semua orang terburu-buru mencari emas, tetapi orang-orang jelas-jelas berpegang teguh pada posisi emas saat ini," kata Kepala Riset di Julius Baer, Carsten Menke.

"Tetapi di sisi negatifnya, Anda mengalami pengetatan moneter yang sangat agresif, terutama oleh Fed AS," tambah Menke.

Membatasi kenaikan emas, indeks dolar naik 0,1%, membuat emas batangan mahal bagi pembeli luar AS.

Sementara suku bunga tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Adapun harga perak turun 0,9% menjadi US$ 21,47 per ons, platinum melemah 0,2%, menjadi US$ 935,75 dan palladium naik tipis 0,4% menjadi US$ 1.884,34.

