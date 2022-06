BNC Gandeng Lakuemas Permudah Milenial Investasi Emas

Jakarta, Beritasatu.com - Aplikasi investasi emas Lakuemas menandatangani kerja sama dengan Bank Neo Commerce (BNC), Kamis (23/6/2022).

Kerja sama ini memungkinkan nasabah BNC yang sebagian besar merupakan kalangan milenial untuk berinvestasi emas mulai dari Rp 10.000 saja lewat aplikasi neobank. Menurut Direktur Utama Tjandra Gunawan, BNC memiliki 18 juta nasabah yang 70% merupakan milenial (usia 35 tahun ke bawah).

“Ini memberikan kesempatan kepada teman milenial untuk mulai investasi mulai dari Rp 10.000 saja,” ungkap Tjandra di Jakarta usai penandatanganan kerja sama.

Lebih lanjut, kerja sama ini juga meliputi edukasi kepada masyarakat terkait investasi emas. Direktur Utama Lakuemas Bayu Saputra menegaskan pentingnya untuk benar-benar memahami instrumen investasi yang kita pilih. Tidak sedikit anak muda yang tahu dan mulai berinvestasi emas karena saran orang tuanya, tetapi mereka belum terlalu memahami emas.

“Kalau investasi kita tidak paham dengan instrumennya, takutnya kita mudah kecewa. Kalau kita paham, kita pasti tahu risiko dan benefit-nya. Ini adalah tujuan dari kerja sama adalah memberikan edukasi yang baik agar masyarakat Indonesia bisa paham investasi emas itu seperti apa,” jelas Bayu.

Harga emas mengalami fluktuasi, tetapi terus naik secara jangka panjang. Di awal pandemi Covid-19, harga emas berada di sekitar Rp 600.000 per gram. Namun, kini mencapai Rp 800.000 per gram, bahkan menyentuh Rp 900.000 per gram.

“Di kondisi ketidakpastian yang tinggi, kebanyakan orang dan investor yang mengalokasikannya investasinya ke emas karena aman,” jelas Bayu.

Untuk berinvestasi emas di aplikasi neobank, pengguna bisa membuka menu Saving dan klik Neo Emas. Pengguna akan diminta upload KTP dan NPWP untuk keperluan pendaftaran dan verifikasi. Semua jual beli emas nasabah akan terekam dengan jelas dan lengkap dalam aplikasi.

Sebagaimana diketahui, Lakuemas berada di bawah naungan grup Central Mega Kencana yang juga meliputi brand perhiasan Mondial, Frank & co., dan The Palace. Lakuemas mengatakan pihaknya telah memiliki hampir 1 juta pengunduh. Lakuemas juga bekerja sama dengan 100 toko offline yang berada di bawah naungan CMK.

Lakuemas dapat menarik emasnya di ATM Lakuemas yang tersebar di lima lokasi di Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Tangerang. Emas juga dapat diantarkan ke rumah pengguna. Saat ini, Lakuemas memiliki lebih dari 50.000 transaksi per bulan. Platform investasi emas ini juga telah memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Sumber: BeritaSatu.com