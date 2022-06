Kuartal I, Laba Bersih Radana Finance Melonjak 24%

Jakarta, Beritasatu.com - PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA), emiten bisnis pembiayaan membukukan pertumbuhan laba bersih kuartal I 2022 sebesar 24% year on year (yoy) menjadi Rp 9 miliar ditopang perbaikan aspek operasional dan keuangan. Sejalan dengan itu, total pendapatan kuartal I 2022 naik 52% (yoy) menjadi Rp 48 miliar. Sedangkan beban operasional berhasil ditekan 5% (yoy) menjadi Rp 18 miliar. Dalam hal ini, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Radana Finance di kisaran 37,5%.

"Pencapain tersebut sebagai kelanjutan dari hasil yang diperoleh pada tahun 2021," kata Direktur Radana Finance Rizalsyah Riezky dalam paparan publik perusahaan di Jakarta, Kamis (23/6/2022).

Dia menjelaskan, pada akhir 2021 sejumlah lini keuangan berhasil melampaui target. Pendapatan tumbuh mencapai 54% dari Rp 101 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 155 miliar pada 2021. Sedangkan laba bersih setelah pajak Radana Finance pada 2021 sebesar Rp 35 miliar setelah di tahun sebelumnya merugi Rp 84 miliar.

"Pencapaian ini di antaranya berkat kesuksesan Radana Finance melakukan turnaround bisnis dari pembiayaan konsumtif ke pembiayaan produktif. Kesuksesan tersebut menghasilkan pertumbuhan pendapatan dari lini pembiayaan produktif," jelas Rizalsyah.

Sementara piutang pembiayaan Radana Finance pada April 2022 sebesar Rp 158,37 triliun, atau meningkat 16,27% dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya yang sebesar Rp 136,22 triliun. Peningkatan juga terjadi dalam pembiayaan modal kerja sebesar 17,52% dan pembiayaan investasi sebesar 15,95% di April 2022 dibandingkan dengan periode serupa di tahun sebelumnya.

"Last but not least, pendanaan bank untuk perusahaan-perusahaan pembiayaan sudah mulai kembali disalurkan secara selektif ke beberapa perusahaan pembiayaan yang dianggap memiliki performa yang baik termasuk Radana Finance," ungkap Rizalsyah.

Di sisi lain, Direktur Radana Finance Milokevin Wendiady memaparkan, aset perusahaan mengalami peningkatan sebesar 66% dari angka Rp 772 miliar di akhir tahun 2020 menjadi Rp 1,28 triliun di akhir tahun 2021. Pada kuartal I 2022, aset perusahaan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 1,32 triliun atau sebesar 77% (yoy). Pertumbuhan aset ditopang dari 66,5% ditopang oleh produk factoring (anjak piutang), 32,9% oleh produk ABF (asset based finance), dan 0,7% dari produk lainnya.

Sumber: Investor Daily