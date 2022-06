Harga Emas Melemah karena karena Pengetatan Kebijakan Fed

Chicago, Beritasatu.com- Harga emas turun setelah sempat naik di awal sesi pada Kamis (23/6/2022) karena penguatan dolar menyusul Ketua Federal Reserve (the Fed) Jerome Powell melakukan pengetatan kebijakan bank sentral untuk menjinakkan inflasi.

Harga emas di pasar spot turun 0,8% menjadi US$ 1.822.64 per ons dan harga emas berjangka AS turun 0,5% menjadi US$ 1.829,80.

Setelah Powell mengatakan komitmen The Fed membatasi inflasi adalah "tanpa syarat", indeks dolar melanjutkan kenaikannya, sehingga meredupkan daya tarik emas. Penguatan dolar membuat harga emas menjadi mahal bagi pembeli di luar negeri.

Adapun emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Kenaikan suku bunga cenderung meningkatkan imbal hasil obligasi sehingga meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan dengan imbal hasil nol.

"Emas tertekan kebijakan agresif pengetatan Fed, kenaikan dolar juga menjadi hambatan," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Wycoff menambahkan pasar emas dan perak terbebani ekspektasi bahwa perlambatan ekonomi secara keseluruhan dapat menghambat permintaan logam, meskipun "status safe haven emas membatasi penurunan".

Di tengah imbal hasil obligasi AS turun ke level terendah dalam 2 minggu, kekhawatiran perlambatan ekonomi terus meningkat karena Powell mengindikasikan bahwa upaya The Fed melawan inflasi dapat mengakibatkan meningkatnya pengangguran.

Data lain menunjukkan penurunan klaim pengangguran mingguan AS pekan lalu karena kondisi pasar tenaga kerja tetap ketat. Sementara aktivitas bisnis AS melambat pada Juni, survei menunjukkan.

Analis Bank of Tiongkok International Xiao Fu mengatakan emas akan menarik pembeli karena risiko resesi. "Kenaikan suku bunga signifikan dapat berdampak pada kelas aset, termasuk emas," kata dia.

Sementara harga perak di pasar spot turun 2,2% menjadi US$ 20,92 per ons, platinum melemah 2,4% pada US$ 904,60 dan paladium ambles 1% menjadi US$ 1.844,81.

