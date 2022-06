Bank BJB Perluas Digitalisasi Pasar dan Dukung UMKM

Jakarta, Beritasatu.com - Bank BJB terus memperluas digitalisasi pasar serta memberikan dukungan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dalam rangka HUT ke-495 Provinsi DKI Jakarta serta mendukung program digitalisasi Bank BJB pada ekosistem khusus pasar di Jakarta, bank dengan kode emiten BJBR ini bersama Perumda Pasar Jaya menggelar acara Pasar NgeDIGI di Pasar Mayestik, Jakarta.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung sektor UMKM pasca pandemi, sekaligus implementasi QRIS yang merupakan salah satu program dari Bank Indonesia.

Widi menyampaikan, terdapat beberapa program promo yang berlangsung pada tanggal 24-30 Juni 2022 yaitu program diskon up to 40% dengan transaksi menggunakan DIGI dan DigiCash by Bank BJB pada tenant UMKM dari berbagai daerah di Jawa Barat seperti Cirebon dan Kuningan, serta UMKM di Jakarta.

"Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat membangkitkan perekonomian di sektor UMKM khususnya yang berjualan di pasar-pasar dibawah kelolaan Perumda Pasar Jaya seperti di Pasar Mayestik dan kita berharap dapat meningkatkan transaksi bagi para nasabah dan pengguna Digital Banking Bank BJB," ujar Widi lewat keterangan tertulis, Jumat (24/6/2022).

