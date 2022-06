Asosiasi Besi dan Baja Apresiasi BMAD untuk Produk HRC Alloy

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Besi dan Baja mengapresiasi kebijakan BMAD dari Kementerian Keuangan terhadap produk impor HRC Alloy dari Tiongkok. Diketahui Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 Tahun 2022 terkait kebijakan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor produk Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan telah berlaku efektif pada 15 Maret 2022.

Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang membuktikan bahwa telah terjadi dumpingatas impor produk HRC Alloy yang berasal dari RRT, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

BACA JUGA Kencana Maju Bersama Komitmen Jaga Kualitas Baja Ringan

Meskipun PMK tersebut baru berlaku efektif 15 Maret 2022, namun nampaknya sejak proses penyelidikan pengenaan BMAD tersebut berjalan hal tersebut telah memberikan pengaruh terhadap penurunan volume impor produk Hot Rolled Coil (HRC) yang masuk ke pasar domestik khususnya pada kuartal 1 tahun 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor baja (HS Code 72) untuk produk HRC pada periode kuartal 1 tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4% menjadi 312 ribu ton dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yaitu sebesar 326 ribu ton.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com