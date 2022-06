Hacker Curi Kripto Senilai US$ 100 Juta dari Horizon

Jakarta, Beritasatu.com - Peretas telah mencuri US$ 100 juta (Rp 1,48 triliun) dalam cryptocurrency dari Horizon, menambah daftar panjang peretasan kripto.

Rincian serangan itu belum jelas, tetapi Harmony, developer di balik Horizon, mengatakan mereka mengidentifikasi pencurian itu Rabu pagi (22/6/2022). Harmony mengatakan sudah menemukan akun individu yang diyakini sebagai pelakunya.

"Kami telah mulai bekerja dengan otoritas dan spesialis forensik untuk mengidentifikasi pelakunya dan mengambil kembali dana yang dicuri," kata perusahaan rintisan itu dalam tweet Rabu malam.

Harmony juga mengatakan sedang bekerja dengan Biro Investigasi Federal (FBI) dan beberapa perusahaan keamanan siber untuk menyelidiki serangan itu.

