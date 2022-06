Jumlah Pengguna Dompet Digital DANA Capai 110 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Penyelenggara dompet digital (e-wallet) DANA mencatat sebanyak lebih dari 110 juta pengguna hingga saat ini. Pencapaian tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi perusahaan untuk memberikan pelayanan lebih baik, khususnya terkait perlindungan konsumen.

Sejak diperkenalkan pada April 2018 sebagai layanan pembayaran dan meluncurkan aplikasi pada Desember 2018, DANA telah mencatat 10 juta pengguna per Februari 2019. Tiga tahun berikutnya, jumlah itu naik sepuluh kali lipat menembus 100 juta pengguna per Februari 2022. Kini perusahaan juga mampu mencatat 11 juta transaksi per hari.

"Sampai saat ini, terima kasih atas apresiasinya karena DANA sudah mencapai 110 juta pengguna. Ini sesuatu yang cukup membanggakan untuk kami dan menjadi motivasi untuk mencapai pelayanan yang lebih baik lagi. Tentunya ini semuanya dilakukan tidak sendiri tapi bersama asosiasi, lembaga pemerintah, dan lembaga pengawas," kata Legal & Compliance Advisor DANA Indonesia Areta Artauli, Minggu (26/6/2022).

Ada sejumlah fitur DANA yang paling sering digunakan pengguna. Terbesar adalah QRIS Payment yang tersebar di berbagai merchant. Selain itu itu ada fitur transfer atau Send Money, pembayaran air dan listrik, dan Dana Bisnis.

Areta mengatakan, DANA memiliki 850 sumber daya manusia yang dikenal sebagai DANAm8s. Lebih dari 60% di antaranya merupakan engineers. Dari sisi keamanan, DANA memiliki tim khusus terkait manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan sektor tugas lainnya.

