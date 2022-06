Wow! Deliveree Raih Pendanaan Seri C Senilai US$ 70 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - Platform marketplace trucking dan kargo skala besar Deliveree meraih pendanaan seri C senilai US$ 70 juta yang diberikan Gobi Partners dan SPIL Ventures. Selain itu, Inspire Ventures sebagai existing investor turut ambil bagian dalam pendanaan ini. Dengan demikian, total dana yang terkumpul selama 5 tahun terakhir mencapai US$ 109 juta.

Co-Founder & CEO Deliveree Tom Kim mengatakan, Deliveree akan memanfaatkan pendanaan Seri C ini untuk meningkatkan penetrasi pasar, memperluas jenis layanannya seiring hadirnya solusi kargo kontainer, dan melakukan pengembangan skala besar untuk menjadi marketplace logistik di seluruh Asia Tenggara. Selain itu, hasil pendanaan ini untuk meningkatkan layanan bagi puluhan ribu bisnis yang setiap harinya mengandalkan Deliveree.

“Di Deliveree, misi kami digitalisasi logistik dengan membuat transportasi kargo menjadi sederhana, terjangkau, fleksibel, dan terukur untuk bisnis dari segala ukuran. Hal ini diwujudkan lewat kekuatan platform marketplace yang menghubungkan pelanggan logistik dengan jaringan angkutan dan penyedia layanan besar yang saya sebut sebagai logistics mega marketplace'," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/6/22).

Ia menambahkan, seiring pendanaan baru, Deliveree mempercepat realisasi target untuk menjadi pusat marketplace logistik skala besar di Asia Tenggara. "Pasca-pandemi, kita berpotensi mengalami inflasi yang turut diwarnai permasalahan rantai pasok. Deliveree membangun platform teknologi terbaik yang telah teruji dengan baik oleh ‘marquee customers’ (pelanggan yang kredibel). Hal ini memungkinkan optimasi dan penurunan total biaya operasional bagi industri pengiriman dan logistik,” kata Managing Partner, Gobi Partners Kay Mok.

Saat ini merupakan waktu yang krusial bagi industri logistik di Asia Tenggara. Percepatan adopsi platform teknologi telah mentransformasi industri trucking dan logistik yang dulunya tertinggal.

“Dengan investasi strategis kami di Deliveree, kami dapat memberi mereka kapabilitas operasional supply chain yang kuat dan merupakan yang pertama di ranah industrinya, dengan menyelaraskan moda transportasi darat dan laut," ujar SPIL Ventures Widarta Liunanda.

Untuk diketahui, Deliveree merupakan perusahaan teknologi logistik yang mengoperasikan marketplace trucking dan kargo skala besar di Indonesia, Thailand, dan Filipina (di Filipina, Deliveree beroperasi dengan nama brand Transportify).

Dalam 24 bulan terakhir, Deliveree meningkatkan nilai transaksi brutonya sebesar 3,2x dan akan melebihi US$ 100 juta pada tahun ini. Deliveree telah meningkatkan kapasitas timnya hingga hampir mencapai 500 karyawan di empat negara. Hal ini membuat Deliveree masuk dalam daftar lima angkutan kargo terbesar di Indonesia, Filipina, dan Thailand, bersama dengan sejumlah nama lain yang telah mapan dan dihormati di bidang logistik.

Selain itu, pelanggan bisnis yang mengandalkan Deliveree untuk mendukung pengiriman dan transportasi kargo sehari-hari telah mencapai lebih dari 25.000. Pertumbuhan yang besar ini menunjukkan keunggulan model bisnis Deliveree dan sekaligus menjadi gambaran masa depan teknologi logistik di Asia Tenggara yang gemilang.

Deliveree juga memberikan pelatihan kerja, pendapatan, dukungan, dan logistik yang substansial kepada hampir 100.000 pengemudi independen dan perusahaan trucking di seluruh Asia Tenggara.

Sumber: Investor Daily