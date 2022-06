Incar Kenaikan Penjualan 10%, Begini Strategi Pan Brothers

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pan Brothers Tbk (PBRX) pada tahun ini incar peningkatan penjualan naik 10% dan pemulihan laba kembali ke sebelum pandemi. Selain itu, perseroan juga memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk restrukturisasi utang.

Direktur Keuangan Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono menjelaskan, pada tahun ini perseroan akan fokus dalam otomatisasi dan digitalisasi operasional agar lebih efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan output produksi perseroan sebanyak 10% pada tahun ini.

"Hal itu akan kami lakukan dengan melakukan pemutakhiran mesin-mesin pabrik. Sumber dana akan berasal dari belanja modal pada tahun ini yakni US$ 5 juta,” jelasnya dalam paparan publik, Senin (27/6/22).

Ia juga menambahkan, pemutakhiran operasional pabrik itu sejatinya telah dilakukan oleh perseroan sejak tahun 2021 lalu. Sehingga pada tahun ini, belanja modal atau capex akan digunakan oleh perseroan untuk melengkapi program yang telah berjalan.

"Sejauh ini dari belanja modal yang kami anggarkan belum terpakai seluruhnya, belum sampai US$ 1 juta,” ujarnya.

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2021 total penjualan produk perseroan mencapai US$ 689,44 juta yang didominasi oleh penjualan ekspor ke Amerika Serikat sebesar US$ 157,7 juta, Eropa US$ 84,7 juta, Asia US$ 430 juta dan lainya US$ 16 juta. ADapun secara segmennya produk pakaian mendominasi dengan menyumbang 96,9% dan produk tekstil dan lain-lain sebanyak 2,7%.

"Dengan berbagai target tersebut, perseroan mengincar penjualan kembali naik 10% dari tahun 2021 lalu. Kemudian, dengan efisiensi otomatisasi dan digitalisasi yang kami lakukan nanti kami berharap laba bisa kembali naik pada tahun sebelum pandemi,” kata dia.

Sumber: Investor Daily