Adhi Commuter Alokasikan 20% Laba Bersih untuk Dividen

Jakarta, Beritasatu.com– PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), pengembang properti berbasis transportasi membagikan dividen senilai Rp 26 miliar atau 20% dari total laba bersih 2021 yang tercatat Rp 130,36 miliar.

"Selain pembagian dividen, pemegang saham juga menyetujui laba bersih 2021 untuk cadangan wajib sebesar 20% atau Rp 26 miliar dan 60% senilai Rp 78 miliar untuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya," kata Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP) Rizkan Firman saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Rizkan mengatakan selama tahun 2021, Adhi Commuter mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 883,8 miliar dan berhasil membukukan pendapatan usaha Rp 563,69 miliar. Kenaikan profitabilitas juga ditunjukkan peningkatan margin laba bersih (net profit margin) sebesar 23% pada tahun 2021 atau tumbuh 9% dibandingkan 2020 sebesar14%.

Dalam RUPST kata dia, Adhi Commuter juga mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk fokus pada kegiatan usaha di bidang real estate, off steet parking management, dan learning centre. "Kegiatan tersebut sebagai salah satu bisnis utama perusahaan dan pengembangan bisnis recuring income," kata Rizkan.

PT Adhi Commuter Properti Tbk salah satu anak usaha perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Adhi Karya (Persero), Tbk di bidang properti, hospitality & support.

PT Adhi Commuter Properti Tbk. didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam menyediakan kawasan hunian terintegrasi dan support facilities di area sekitar jalur Light Rail Transit (LRT). ADCP memiliki portofolio kuat dari proyek TOD baik eksisting maupun baru yang terletak di Jabodetabek. Sampai saat ini Perseroan telah membangun 12 proyek dengan total luas lahan 144 hektare dan total penjualan sebanyak 17.896 unit.

Adapun proyek-proyek properti ADCP terletak di simpul-simpul transportasi massal, yaitu LRT City Bekasi-Eastern Green, LRT City Bekasi-Green Avenue, LRT City Jatibening, LRT City Sentul, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Ciracas, Cisauk Point- Member of LRT City, Grand Central Bogor-Member of LRT City, Oase Park-Member of LRT City, Adhi City Sentul, LRT City Cibubur, LRT City Cikunir, serta LRT City RNI Pancoran.

