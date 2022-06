KSP: Kuota Hampir Habis, Pertalite dan Solar Harus Dibatasi

Jakarta, Beritasatu.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan pengaturan pembelian pertalite dan solar subsidi untuk menjaga ketahanan energi nasional.

“Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketersediaan suplai dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membeli,” kata Hageng Nugroho, Rabu (29/6/2022).

Menurutnya, selama ini pemerintah telah memberikan subsidi untuk menahan kenaikan harga BBM akibat melonjaknya harga minyak dunia yang mencapai US $ 120 per barel. Namun karena terjadi selisih harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan non subsidi, membuat realisasi konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota yang ditetapkan.

Karena itu perlu pengaturan pembelian BBM. Pengaturan tersebut untuk memastikan mekanisme penyaluran BBM subsidi seperti pertalite dan solar tepat sasaran. “Jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan cukup. Ini demi menjaga ketahanan energi kita,” ujar Hageng Nugroho.

BACA JUGA Apakah Isi Pertalite Pakai MyPertamina di SPBU Berbahaya?

Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), dari kuota yang diberikan sebesar 23,05 juta kiloliter, konsumsi pertalite sudah mencapai 80% pada Mei 2022. Sementara konsumsi solar subsidi mencapai 93% dari total kuota awal tahun sebesar 15,10 juta kiloliter.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com