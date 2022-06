Bukalapak Perkirakan EBITDA 2022 Datar Dibanding 2021

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden PT Bukalapak.com (BUKA)Teddy Nuryanto Oetomo menjelaskan, perseroan memperkirakan EBITDA yang disesuaikan tahun 2022 ini akan mencapai minus Rp 1,4 triliun-Rp 1,5 triliun atau relatif flat 1%-6% dibandingkan tahun 2021 yang tercatat minus Rp 1,41 triliun. Sementara konsensus analis memproyeksikan EBITDA yang disesuaikan akan minus Rp 1,34 triliun. Adapun, pada kuartal I-2022, BUKA membukukan EBITDA yang disesuaikan minus Rp 372 miliar.

Adapun, kontribusi margin dari perseroan pada kuartal I-2022 berkisar di minus Rp 50 miliar atau US$ 3-4 juta. Di mana, itu berarti kontribusi margin yang didefinisikan sebagai pendapatan setelah cost of revenue dan setelah sales and marketing kira-kira bergerak di US$ 1 juta per bulannya.

“Ini menempatkan perseroan di posisi yang paling efisien dibandingkan perseroan yang lain di industri yang sama. Sehingga di posisi ini part to profitability perseroan harus difokuskan pada pengembangan revenue guna menutup biaya-biaya,” katanya dalam paparan publik Bukalapak yang digelar virtual, Rabu (29/6/2022).

Teddy menambahkan, apabila pada Juni hingga Desember, BUKA bisa menjaga level EBITDA yang disesuaikan di posisi yang sama dengan bulan Mei, maka akan terlihat kemungkinan bahwa EBITDA yang disesuaikan akan lebih baik daripada minus Rp 1,4 triliun.

Sumber: Investor Daily