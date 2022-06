Tokopedia Luncurkan Spot Award, Program Apresiasi Karyawan

Jakarta, Beritasatu.com – Tokopedia meluncurkan Spot Award, sebuah program untuk mengapresiasi karyawan. Saat ini, Tokopedia memiliki lebih dari 6.000 nakama dari berbagai latar belakang. Nakama merupakan sebutan karyawan Tokopedia.

People and Culture Team Tokopedia terus bereksperimen dan mencari cara terbaru untuk membentuk pengalaman yang unik bagi nakama.

Hasilnya, Tokopedia sukses masuk dalam Top 10 Best Workplace tahun 2022 dalam ajang Indonesian Employer of Choice Awards yang digelar oleh majalah SWA dan Korn Ferry.

People and Culture Team Tokopedia baru saja meluncurkan Spot Award, fitur yang ada di dalam aplikasi Internal MyNakama. Leaders dapat memberikan apresiasi dan rewards dengan mudah dan tepat waktu tanpa harus melewati proses panjang dan rumit.

Rewards yang diberikan bisa dalam bentuk e-vouchers atau reimbursment. Tokopedia menggunakan layanan API Integration dari Tada untuk mempermudah Nakama memilih rewards mereka sendiri melalui katalog rewards yang sudah disediakan.

VP of People Tokopedia, Nanang Chalid, mengatakan, sejalan dengan DNA Tokopedia Make It Happen Make It Better, pihaknya terus mengeksplorasi dan menerapkan segala inovasi yang dapat mempermudah pemberian apresiasi karyawan guna membangun Nakama Experience yang berkesan dan terdepan.

"Dengan meluncurkan fitur Spot Award di aplikasi internal Tokopedia, kami berharap dapat menginspirasi para Nakama untuk terus semangat dalam berkarya melalui teknologi demi mewujudkan misi besar perusahaan yaitu mencapai pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia," ujar Nanang Chalid, dalam keterangannya, Rabu (29/6/2022).

