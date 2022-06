Default Rp 9,7 T, Pemain Kakap Kripto 3AC Akan Dilikuidasi

New York, Beritasatu.com - Salah satu pemain besar sektor kripto, Three Arrows Capital atau 3AC, dikabarkan telah memasuki proses likuidasi setelah gagal bayar utang hingga US$ 654 juta atau Rp 9,7 triliun. Demikian menurut laporan CNBC mengutip sumber yang mengetahui proses tersebut.

Perusahaan konsultan global Teneo telah dilibatkan dalam beberapa hari terakhir untuk menangani proses likuidasi, kata sumber anonim tersebut. Sky News adalah media yang pertama kali melaporkan kisah likuidasi.

Three Arrows Capital belum mengonfirmasi laporan likuidasi tersebut.

Teneo sedang dalam tahap paling awal dari proses likuidasi, kata sumber tersebut. Perusahaan konsultan restrukturisasi itu tengah mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan aset yang dimiliki 3AC, kemudian akan membuat situs web dalam satu atau dua hari ke depan dengan instruksi bagaimana kreditur dapat menghubungi untuk mengajukan klaim, tambah sumber itu.

3AC, yang didirikan bersama oleh Zhu Su dan Kyle Davies, adalah salah satu dana lindung nilai kripto yang paling menonjol (yang berfokus pada investasi dalam aset digital seperti mata uang kripto). Zhu memiliki pandangan yang sangat bullish tentang bitcoin.

Tetapi penurunan harga mata uang digital, yang telah menyebabkan miliaran dolar terhapus dari pasar dalam beberapa pekan terakhir, telah merugikan 3AC dan mengekspos krisis likuiditas di perusahaan.

