TikTok Akan Buka Kursus Sukses Bisnis untuk UKM

Jakarta, Beritasatu.com - Platform media sosial TikTok, hari ini, Kamis (30/6/2022), resmi memperkenalkan "Follow Me", sebuah program global yang bertujuan untuk mendorong kesuksesan bisnis UKM di Asia dengan memanfaatkan kekuatan TikTok.

Program yang berdurasi selama enam minggu ini akan dimulai pada akhir Juni hingga awal Agustus. Program Follow Me akan membekali UKM dengan informasi, tips, dan wawasan dari sesama pengguna di dalam platform mengenai perjalanan bisnis mereka di TikTok. Dengan kata lain, Follow Me akan memandu UKM yang hendak menuangkan cerita mereka ke dalam video kreatif sekaligus membangun komunitas mereka di dalam platform.

Para UKM dapat berpartisipasi dalam program Follow Me dan memulai perjalanan TikTok mereka dengan mengunjungi https://www.tiktok.com/business/

“Para pemilik bisnis UKM dituntut untuk memainkan banyak peran demi keberlangsungan bisnisnya – mulai dari menjadi seorang CEO, kepala pemasaran, hingga menjadi tetangga yang ramah sekaligus pilar fondasi untuk mendukung rekan sejawatnya. Kami memahami bahwa para pelaku bisnis UKM memiliki banyak peran dan tanggung jawab, dan program Follow Me akan membekali UKM dengan pengetahuan dan pemahaman yang mereka butuhkan untuk digunakan secara efektif sebagai daya ungkit maksimal pertumbuhan bisnisnya,” ujar Esme Lean, Head of Small and Medium Businesses, TikTok APAC.

Dengan ekosistem kreator dan komunitas yang berlapis dan masif di dalam platform, program ini akan membantu UKM untuk bertemu dengan konsumennya. Seperti pengguna atau komunitas di TikTok yang menemukan brand baru dan menginformasikan brand tersebut kepada orang lain.

"Untuk membantu para UKM mengakses sumber daya guna mengawali perjalanan mereka di TikTok, kami membuat laman pembuka (splash page) khusus pada tanggal 7 Juli yang berisi tutorial dari UKM yang berada di wilayah Asia -antara lain merek tas Oktaviana Tas Grosir, perusahaan kecantikan, kesehatan, dan kebugaran Fondokmai, produsen saus Purefoods, pusat pembelajaran Bahasa Inggris Step Up English, merek kosmetik Alive Lab, toko roti Goldelucks – di mana para UKM ini akan menceritakan perjalanan bisnis mereka di TikTok, sekaligus berbagi kiat tentang cara memanfaatkan kekuatan komunitas dan elemen hiburan untuk memenangkan hati konsumen secara online," kata Esme Lean.

