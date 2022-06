New York-Indonesia Investment Forum 2022 Siap Digelar

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia memiliki peluang investasi yang besar berupaya meningkatkan perekonomiannya. Hal tersebut yang kemudian menginisiasi Founder dan Chairman Indonesia Investment Forum mengadakan Indonesia Investment Forum By Sector Series yang selama ini diadakan secara rutin di Singapura, Hong Kong, New York dan banyak pusat investasi global lainnya di dunia sejak tahun 2013.

"Tahun ini kami akan mengadakan New York-Indonesia Investment Forum By Sector Series melalui cara virtual. Pada Juli dan Agustus 2022 ini kami akan mengadakan 3 webinar gratis. Dan pada September, Oktober, dan November 2022 kami akan mengadakan konferensi langsung di New York," ungkap Christovia Wiloto selaku Founder dan Chairman Indonesia Investment Forum.

Ditambahkannya, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas nasional di Indonesia. Hal itu sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar serta meningkatkan produktivitas dan daya saing. Bahkan diperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 3 persen selama periode perkiraan berdasarkan compounded annual growth rate (CAGR) atau tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu.

"Di sisi lain, pemerintah Indonesia meningkatkan kebutuhan investasi infrastrukturnya sebesar US$ 429,7 miliar pada 2020-2024. Untuk saat ini, pembiayaan infrastruktur melalui pemerintah dan skema kerja sama swasta telah mencapai 83 proyek dengan total investasi US$ 40 miliar dan Indonesia memiliki peluang Investasi besar dalam bidang pembangunan infrastruktur," lanjutnya.

Diterangkan Christovita, untuk menggaet para investor, pihaknya telah menggelar Indonesia Investment Forum By Sector Series yang diharapkan akan membuka peluang Investasi di Indonesia. Dan melalui ajang ini, diharapkan akan bisa membuka dialog antara pelaku bisnis Indonesia sebagai target investasi dengan investor global.

"Untuk webinar Juli diselenggarakan pada 6 dan 20 Juli, dengan topik Investasi di Infrastruktur Indonesia bagian 1 dan 2. Para pembicara yakni Chairman Hamerslag Private Mychal Jefferson, Presiden Direktur Waskita Karya Destiawan Soewardjono, Direktur Investasi Dayamitra Telekomunikasi Hendra Purnama, Founder & Chairman Indonesia Investment Forum Christovita Wiloto, dan sebagai moderator Aline Wiratmaja," lanjutnya.

"Waktu penyelenggaraannya akan serempak di seluruh dunia, Senin 6 Juli 2022 dengan waktu sesuai negara bersangkutan yakni, New York 9-11 am, Jakarta 8-10 pm, Tokyo dan Seoul 10-12 pm, London 2-4 pm, Paris 3-5 pm, Singapura, Hongkong, dan Shanghai 9-11 pm, serta Dubai 5-7 pm," tandasnya.

