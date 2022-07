Pascarapat Produksi OPEC+, Harga Minyak Mentah Dunia Melemah

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia turun pada hari Jumat (1/7/2022) karena OPEC+ mengonfirmasi peningkatan produksi Agustus akan tetap sesuai komitmen yang diumumkan sebelumnya.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman September turun $3,42, atau 3%, menjadi menetap di $109,03 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun $ 4,02, atau 3,7%, menjadi menetap di $ 105,76 per barel.

Pagi ini di Asia, Brent melemah 1,25% ke US$ 114,8 per barel, sedangkan WTI naik 0,58% ke US$ 106,4 per barel.

Kelompok produsen OPEC+, termasuk Rusia, pada hari Kamis sepakat untuk tetap pada strategi produksinya setelah dua hari pertemuan. OPEC+ menghindari membahas kebijakan mulai September dan seterusnya.

Sebelumnya, OPEC+ memutuskan untuk meningkatkan produksi setiap bulan sebesar 648.000 barel per hari (bph) pada Juli dan Agustus.

Sumber: CNBC.com