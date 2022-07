Kuartal I 2022, Laba Sawit Sumbermas Sarana Melesat 468%

Jakarta, Beritasatu.com — Emiten perkebunan sawit yakni PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) berhasil raih kinerja positif dengan membukukan laba periode berjalan sebesar Rp 989,65 miliar pada kuartal pertama 2022. Jumlah itu melesat 468,38% dari Rp 174,11 miliar di periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip oleh Investor Daily, Jumat (1/7/2022), selama tiga bulan pertama di 2022 perseroan memperoleh pendapatan sebesar Rp 2,18 triliun, juga bertumbuh hingga 100,29% dari pendapatan Rp 1,08 triliun di periode yang sama tahun 2021. Dengan hasil itu, perseroan mampu membukukan laba bruto sebanyak Rp 1,27 triliun, naik lebih dari 100% dari sebelumnya Rp 493,99 miliar.

Kemudian, Sawit Sumbermas Sarana juga berhasil membukukan keuntungan atas nilai wajar aset biologis sebanyak Rp 213,96 miliar dari sebelumnya hanya mengantongi Rp 25,85 miliar. Segmen ini bertumbuh 727,59%. Dengan begitu, laba usaha tercatat sebesar Rp 1,31 triliun, kembali bertumbuh 263,57%.

Pundi-pundi SSMS juga dipertebal dengan keuntungan dari pendapatan keuangan senilai Rp 69,96 miliar dari sebelumnya Rp 40,71 miliar. Pertumbuhan segmen ini tercatat sebesar 71,89%. Keuntungan lainnya yang diperoleh perseroan yakni keuntungan atas entitas asosiasi sebesar berjumlah Rp 15,85 miliar, di mana sebelumnya pos ini merugi Rp 13,70 miliar.

BACA JUGA Sawit Sumbermas Sarana Raih Sindikasi Pinjaman Rp 3,6 T

Alhasil, laba sebelum pajak di kuartal I-2022 tercatat Rp 1,27 triliun dari laba sebelum pajak Rp 251,43 miliar dikuartal pertama 2021. Dengan demikian, torehan positif ini membuat laba per saham SSMS naik menjadi Rp 103,90 per saham. Laba persaham ini sangat tinggi ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya hanya Rp 18,28 per saham.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily