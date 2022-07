AAJI: Aset Asuransi Jiwa Indonesia Bisa Tembus Rp 3.000 T

Bandung, Beritasatu.com - Tingkat penetrasi industri asuransi jiwa nasional berkutat di kisaran 1,2%-1,4% dalam beberapa tahun belakangan. Besaran tersebut diharapkan tumbuh tiga kali lipat seperti Malaysia atau Thailand agar industri asuransi jiwa bisa lebih kontributif terhadap perekonomian nasional dengan potensi total aset mencapai Rp 3.000 triliun.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Budi Tampubolon menyampaikan, misi dan harapan industri tentu ingin semua penduduk bisa terproteksi asuransi. Namun demikian, penetrasi asuransi jiwa dari negara sekaliber Hongkong atau Jepang pun masih di bawah 20%.

"Seumpama penetrasi dan densitas kita ada di tingkat Malaysia atau Thailand saja, kita sempat simulasikan, harusnya hari ini total aset asuransi jiwa bisa sekitar Rp 2.500-Rp3.000 triliun. Bisa dibayangkan kalau ada Rp 2.000 triliun tambahan untuk diinvestasikan, berapa banyak tambahan pelabuhan, bandara, jalan tol atau jembatan yang bisa didanai?" ungkap Budi di acara Media Gathering AAJI di Bandung, Jumat (1/7/2022).

Budi mengatakan, pertumbuhan penetrasi asuransi jiwa akan seiring dengan meningkatnya ketahanan finansial keluarga Indonesia atas risiko sakit atau meninggal dunia. Lebih jauh lagi, tentu industri asuransi dapat berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

"At the end of the day, kami percaya bisnis kami ini tidak hanya sekedar berbisnis, tapi juga menciptakan insan-insan Indonesia yang lebih tahan akan risiko keuangan dan lebih punya rencana masa depan lebih baik. Kami juga percaya, pada saatnya bisa mendukung sumber daya manusia yang ada untuk bisa lebih andal dan bersaing dengan negara-negara tetangga," kata Budi.

Mengacu data OJK yang dikutip AAJI, tingkat penetrasi asuransi jiwa Indonesia pada tahun 2020 terjaga di kisaran 1,2%. Sedangkan Thailand di level 3,4%, Malaysia sebesar 4%, Jepang 5,8%, Singapura 7,6%, dan Hongkong sebesar 19,2%. Indonesia bahkah tercatat paling bontot di bawah Vietnam 1,6% dan setara dengan Filipina 1,2%.

Jika disandingkan dengan tingkat densitas, pada tahun 2020 Indonesia mencatat US$ 56. Sedangkan Thailand dan Malaysia masing-masing sebesar US$ 244 dan US$ 415. Adapun total aset industri asuransi jiwa pada kuartal I-2022 tumbuh 6,6% menjadi sebesar Rp 617,02 triliun.

