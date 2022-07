Properti Tumbuh, MAJ Residences Bekasi Kebut Pembangunan

Bekasi, Beritasatu.com - Tren positif sektor properti di Bekasi menjadi momentum untuk mengejar progres pembangunan apartemen The MAJ Residences Bekasi.

Presiden Direktur The MAJ Residences Bekasi Juanto Salim, menyatakan untuk memenuhi kebutuhan pasar serta menjaga dinamika pertumbuhan pasar properti tetap stabil, The MAJ Residences Bekasi mengambil langkah-langkah strategis dalam mempercepat pembangunan.

"Kami berupaya menggenjot pembangunan dengan harapan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor properti. Komitmen ini diiniasi kepercayaan konsumen kepada The MAJ Residences Bekasi untuk menyediakan hunian berkualitas dengan harga terjangkau," kata dia dalam keterangan tertulisnya Jumat (1/7/2022).

Ia menambahkan sejak awal, The MAJ Residences Bekasi dibangun untuk menjadi instrumen investasi bagi generasi milenial produktif di Kota Bekasi karena menawarkan akses hunian apartemen premium dengan harga terjangkau.

The MAJ Residences Bekasi menawarkan empat tipe unit dilengkapi fasilitas area retail untuk menunjang kebutuhan gaya hidup generasi muda. Hal ini membuat The MAJ Residences Bekasi menjadi pilihan investasi properti yang menguntungkan masa depan.

"Melihat antusiasme pasar properti yang terus membaik, serta naiknya tren indeks properti Bekasi meski dalam kondisi sulit, kami percaya ke depan nilai investasi di The MAJ Residences Bekasi akan tumbuh," ujar Juanto.

Sejak groundbreaking pada 2020 silam, pekerjaan pembangunan The MAJ Residences Bekasi terus berjalan sesuai rencana, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai peraturan pemerintah. Saat ini progres pembangunan sudah mencapai tahapan pekerjaan substructure dan diteruskan dengan pekerjaan pile cap, tie beam, struktur ground water tank, fire tank, lift pit.

The MAJ Residences Bekasi merupakan proyek kolaborasi antara The MAJ Group, Leopalace21 Jepang dan PT Central Graha Sejahtera yang mengusung konsep apartemen kualitas Jepang dengan harga kompetitif. The MAJ Residences Bekasi dibangun di atas lahan 1,8 hektare.

The MAJ Residences Bekasi berjarak 3 menit ke Stasiun Bekasi, 5 menit ke LRT Bekasi serta 5 menit ke Tol Bekasi Barat dan Tol Becakayu dengan berkendara.

