Awal Kuartal Tiga di Bursa AS, Dow Jones Melonjak 300 poin

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada Jumat (1/7/2022) memulai kuartal ketiga 2022 setelah S&P 500 menutup kinerja semester pertama terburuk dalam beberapa dekade.

Dow Jones Industrial Average naik 321,83 poin, atau 1,1%, menjadi 31.097,26, S&P 500 menguat 1,1% menjadi 3.825,33 dan Nasdaq Composite juga bertambah 0,9% menjadi 11.127,85.

Saham homebuilder berkontribusi pada kenaikan bursa AS, dengan PulteGroup menguat 6,5%. Sementara Lennar dan DR Horton masing-masing melonjak lebih 5%. Saham Etsy bertambah 9% memimpin S&P 500.

McDonald yang menyumbang kenaikan Dow Jones bertambah 2,5%. Sedangkan Coca-Cola dan Boeing juga naik lebih 2%.

Terlepas dari kenaikan, semua rata-rata indeks utama bursa AS membukukan penurunan mingguan keempat dalam lima pekan. Dow Jones turun 1,3% minggu ini, S&P 500 kehilangan 2,2%, dan Nasdaq tergerus 4,1%.

Investor tetap fokus pada tanda-tanda beberapa perusahaan menurunkan panduan laba, sehingga menambah kekhawatiran bahwa inflasi tinggi selama beberapa dekade dapat menekan harga saham.

General Motors naik tipis 1,4%, setelah perusahaan memperingatkan masalah manufaktur pada kuartal kedua yang dapat membawa laba bersih menjadi US$ 1,6 miliar dan US$ 1,9 miliar. Analis memperkirakan laba bersih GM menjadi US$ 2,5 miliar selama kuartal kedua, menurut FactSet.

Sementara Micron Technology turun sekitar 3% karena panduan fiskal kuartal keempat yang mengecewakan. Beberapa pembuat chip lainnya jatuh bersamanya. Nvidia kehilangan 4%. Qualcomm, Western Digital, dan Advanced Micro Devices masing-masing mundur sekitar 3%.

Saham Kohl turun 19,6% setelah peritel itu memangkas prospeknya kuartal kedua fiskal, mengutip pengeluaran konsumen yang lebih lemah.

Aktivitas manufaktur melemah

Institute for Supply Management mengatakan aktivitas manufaktur pada Juni lebih lemah dari yang diharapkan. Indeks aktivitas pabrik nasional turun menjadi 53 bulan ini, terendah sejak Juni 2020. Indeks pesanan ISM juga turun menjadi 49,2 dari 55,1, menunjukkan kontraksi pertama kalinya sejak Mei 2020.

Hal ini terjadi sehari setelah S&P 500 membukukan kerugian triwulanan lebih 16% – penurunan seperempat terbesar sejak Maret 2020. Untuk paruh pertama, indeks S&P 500 turun 20,6%, pelemahan paruh pertama terbesar sejak 1970.

Dow Jones dan Nasdaq tak luput dari gempuran. Dow kehilangan 11,3% pada kuartal kedua, menempatkannya turun 15% untuk 2022. Sementara Nasdaq mengalami penurunan kuartalan terbesar sejak 2008, kehilangan 22,4%.

