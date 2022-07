Harga Minyak Melonjak 3% karena Sentimen Libia dan Norwegia

Chciago, Beritasatu.com - Harga minyak naik hampir 3% pada Jumat (1/7/2022) karena ketatnya pasokan di Libia dan rencana penutupan di Norwegia melebihi ekspektasi perlambatan ekonomi dapat mengurangi permintaan.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik US$ 2,71, atau 2,5%, menjadi US$ 111,74 per barel, sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik US$ 2,81, atau 2,7%, menjadi US$ 108,57 per barel.

Untuk minggu ini, harga minyak Brent melemah 1,2%, sementara harga minyak WTI naik 0,9%.

Harga naik pada Jumat meskipun data industri menunjukkan aktivitas manufaktur AS melambat lebih dari yang diharapkan bulan lalu, menambah bukti bahwa ekonomi negara itu mendingin karena Federal Reserve (The Fed) memperketat kebijakan moneter.

Institute for Supply Management mengatakan bahwa indeks aktivitas pabrik nasional turun menjadi 53,0 bulan lalu, terendah dalam 2 tahun.

Namun, pasokan minyak mentah dan bahan bakar mendukung pasar minyak bahkan ketika bursa saham merosot dan dolar AS tertekan.

Rencana pemogokan pekerja minyak dan gas Norwegia pada 5 Juli dapat memangkas produksi minyak negara secara keseluruhan sekitar 8%, atau sekitar 320.000 barel setara minyak per hari.

Sementara perusahaan minyak nasional Libia menyatakan force majeure di pelabuhan Es Sider dan Ras Lanuf, serta ladang minyak El Feel. Force majeure masih berlaku di pelabuhan Brega dan Zueitina.

Produksi telah mengalami penurunan tajam, dengan ekspor harian berkisar 365.000 dan 409.000 barel per hari, penurunan 865.000 barel per hari dibandingkan dengan produksi dalam keadaan normal.

Jumlah rig minyak AS, indikator awal produksi masa depan, naik satu menjadi 595 minggu ini, tertinggi sejak Maret 2020, menurut perusahaan jasa energi Baker Hughes Co.

Sementara pemerintah Ekuador dan para pemimpin kelompok adat pada Kamis (30/6/2022) mencapai kesepakatan mengakhiri 2 minggu protes yang menyebabkan penutupan setengah dari produksi minyak 500.000 barel per hari sebelum krisis.

Kelompok produsen OPEC+, termasuk Rusia, setuju tetap pada strategi produksinya setelah 2 hari pertemuan. Namun OPEC+ menghindari membahas kebijakan mulai September dan seterusnya.

Sebelumnya, OPEC+ memutuskan untuk meningkatkan produksi setiap bulan sebesar 648.000 barel per hari (bph) pada Juli dan Agustus, naik dari rencana sebelumnya untuk menambah 432.000 bph per bulan.

