Harga Emas Turun karena Bank Sentral Dunia Makin Hawkish

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada Jumat (1/7/2022) dan mencatat penurunan mingguan ketiga berturut-turut karena penguatan dolar dan kenaikan suku bunga. Sementara kenaikan pajak impor India pada emas batangan mengurangi prospek permintaannya.

Harga emas di pasar spot diperdagangkan datar (flat) di $1,806,5 per ons dan turun lebih 1% minggu ini. Harga emas berjangka AS naik menjadi US$ 1.807,7.

"Dolar adalah faktor terbesar yang menekan emas, dengan gambaran yang lebih besar adalah kenaikan suku bunga," kata Presiden Market Global TIAA Bank, Chris Gaffney.

Investor lebih memilih dolar di tengah meningkatnya kekhawatiran resesi pada Jumat. Pengautan mata uang juga membuat emas lebih mahal bagi pembeli luar negeri.

Kebijakan moneter hawkish (agresif) bank sentral dunia telah menakan harga emas, yang tidak dikenakan bunga, ke kuartal terburuk dalam lebih setahun.

Sementara India, konsumen emas batangan terbesar kedua di dunia, menaikkan bea masuk dasar emas menjadi 12,5% dari 7,5% dalam upaya menurunkan defisit perdagangan.

"Ini akan mempengaruhi permintaan, meskipun kuartal ketiga pembelian fisik akan kuat," kata Direktur Kedia Commodities Ajay Kedia di Mumbai.

Dealer emas fisik di India menawarkan diskon besar minggu ini karena permintaan lemah. Kenaikan pajak kemungkinan akan melemahkan minat lebih lanjut.

"Beberapa pelanggan ritel AS juga "mengencangkan ikat pinggang" mempertanyakan prospek pertumbuhan dan inflasi umum, kata Gaffney dari TIAA.

Inflasi zona euro mencapai rekor tertinggi pada Juni, memperkuat kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB) yang cepat mulai bulan ini.

Sementara harga perak di pasar spot turun 1,96% menjadi US$ 19,85, platinum ambles 0,6% menjadi US$ 888,59 per ons, serta palladium naik 1,16% pada US$ 1.959,6.

Sumber: CNBC