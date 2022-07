Top! B20 Dukung Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM

Jakarta, Beritasatu.com – B20 Trade and Investment Task Force bersama Partnership for Indonesia's Sustainable Agriculture (PISAgro) menggelar forum side events B20 Indonesia bertajuk “Unlocking Financial Access and Digital Transactions for Farmers and SMEs Through Inclusive Closed Loop Model” di Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Pertemuan ini bertujuan memfasilitasi diskusi pelaku usaha di sektor pertanian dan lembaga keuangan, termasuk lembaga perbankan dan non-bank sekaligus menjadi tempat pertukaran informasi praktik konkret terkait akses keuangan dan layanan keuangan digital di Indonesia dan negara lain.

Kegiatan yang dilangsungkan secara hybrid ini dihadiri Chair of B20 Trade and Investment Task Force Arif P Rachmat; Chairman PISAgro yang juga Koordinator WKU II Bidang Perekonomian Kadin Indonesia Franky Oesman Widjaja; Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio N. Kacaribu.

Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani mengatakan dalam situasi dunia yang sedang memulihkan diri setelah pandemi Covid-19, inklusivitas menjadi terobosan untuk melakukan transformasi ekonomi sesuai prioritas nasional dan kondisi global. "Hal ini sejalan dengan penegasan Presiden Joko Widodo yang menyatakan inklusivitas menjadi prioritas kepemimpinan Indonesia di G20-B20," kata dia dalam keterangan tertulisnya Sabtu (2/7/2022).

CEO Sintesa Group ini mengatakan B20 Indonesia juga menyelaraskan tema prioritas ini dengan menjadikan inklusi keuangan terutama inklusi keuangan digital dan pembiayaan sektor ekonomi rakyat sebagai salah satu agenda prioritas. Terlebih lagi, Kadin Indonesia yang menjadi penyelenggara B20 Indonesia menjadikan isu inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM sebagai pilar utama kebangkitan ekonomi nasional.

UMKM dan pertanian rakyat, kata Shinta selama ini sangat kesulitan untuk mengakses permodalan karena salah satunya soal pengelolaan pertanian secara tradisional dan hampir rata-rata tidak memiliki rekening bank. Padahal untuk meningkatkan kesejahteraan petani membutuhkan akses keuangan yang lebih terbuka dan inklusif.

“UMKM dan petani rakyat selama ini tidak mudah untuk mendapatkan pembiayaan baik dari lembaga keuangan formal. Persoalan utamanya sekalian letak geografis yang mungkin jauh dari lembaga keuangan, rendahnya literasi petani juga membuat mereka sulit mengakses pembiayaan karena minimnya pengetahuan untuk mengikuti prosedur yang dijalankan perbankan,” jelas Shinta.

Chair of B20 Trade and Investment Task Force Arif P Rachmat mengatakan pembiayaan inklusif penting sebagai solusi yang layak untuk masalah produktivitas petani kecil yang memiliki masalah kompleks. Selain itu, diperlukan contoh konkret atau best practice dari negara lain terkait pembiayaan untuk petani sekaligus kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan melalui negara-negara anggota G-20.

