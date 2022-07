Sejam Perdagangan, IHSG Anjlok hingga 3%

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 3,38% ke 6.564,44 sekitar sejam pertama perdagangan hari ini, Senin (4/7/2022).

Dengan koreksi ini, gain sepanjang tahun hampir tergerus habis. Secara year to date, IHSG hanya naik 0,27%.

Indeks bergerak di kisaran terendah 6.559,6 hingga tertinggi di 6.794. Sebanyak 11,5 miliar l;embar saham senilai Rp 6,26 triliun berpindah tangan. Mayoritas saham melemah, dengan 59 saham menguat, 513 di zona merah, dan 103 stagnan.

Indeks LQ45 melemah 2,91%, JII melemah 1,55%, dan Investor33 turun 2,29%.

Saham-saham yang terkoreksi paling tajam pagi ini adalah GOTO minus 6,49% ke RP 346 ESTI turun 6,3% ke Rp 119, WINR turun 5,71% ke Rp 66, BUKA turun 5,26% ke Rp 252.

Menurut data Reuters, pada pukul 09.40 WIB, di pasar spot exchange, kurs rupiah berada di level Rp 14.950 per dolar AS atau melemah 15 poin (0,1%) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.935. Transaksi hari ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 14.939-Rp 14.970 per dolar AS.

Sumber: BeritaSatu.com